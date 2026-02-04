Alles zu oe24VIP
manchester city
Manchester City folgte Arsenal ins Finale des Ligacups

04.02.26, 23:04
Manchester City ist Arsenal ins Finale des englischen Fußball-Ligacups gefolgt. 

Das Team von Pep Guardiola siegte am Mittwoch im Halbfinal-Rückspiel gegen Newcastle vor heimischer Kulisse 3:1 und zog nach dem 2:0 im Hinspiel damit locker ins Endspiel am 22. März im Londoner Wembley ein.

Doppeltorschütze Omar Marmoush (7., 29.) und Tijjani Reijnders (32.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse zugunsten von City. Newcastle hatte den Ligacup im Vorjahr gewonnen.

