Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Jürgen Klopp
© Getty

Rückkehr

Liverpool-Hammer um Jürgen Klopp ist perfekt

02.02.26, 11:40
Teilen

Jürgen Klopp kehrt auf die Trainerbank zurück. 

Nach neun äußerst erfolgreichen Jahren saß Jürgen Klopp im Mai 2024 das letzte Mal auf der Bank des FC Liverpool, nun kehrt der 58-Jährige an die Anfield Road zurück. Wie die Reds offiziell bestätigten, wird Klopp beim Legenden-Spiel des FC Liverpool als Betreuer fungieren.

Legenden-Match

Am 28. März geht es dabei ausgerechnet gegen Klopps anderen ehemaligen Verein, Borussia Dortmund. Klopp wird dabei als Co-Trainer von Vereinslegende Sir Kenny Dalglish fungieren.

Kenny Dalglish
© Getty

Bei beiden Mannschaften werden zahlreiche Legenden (u.a. Steven Gerrard und Pepe Reina) am Start sein, der Vorverkauf (Tickets ab 34 Euro) hat bereits gestartet. Die Erlöse kommen sozialen Projekten zugute.

Zuletzt wurde immer wieder über ein Trainer-Comeback von Jürgen Klopp spekuliert. Der 58-Jährige wurde unter anderem mit Real Madrid in Verbindung gebracht, der Star-Coach hat ein Engagement aber ausgeschlossen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen