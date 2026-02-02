Liverpool-Hammer um Jürgen Klopp ist perfekt

Jürgen Klopp kehrt auf die Trainerbank zurück.

Nach neun äußerst erfolgreichen Jahren saß Jürgen Klopp im Mai 2024 das letzte Mal auf der Bank des FC Liverpool, nun kehrt der 58-Jährige an die Anfield Road zurück. Wie die Reds offiziell bestätigten, wird Klopp beim Legenden-Spiel des FC Liverpool als Betreuer fungieren.

Legenden-Match

Am 28. März geht es dabei ausgerechnet gegen Klopps anderen ehemaligen Verein, Borussia Dortmund. Klopp wird dabei als Co-Trainer von Vereinslegende Sir Kenny Dalglish fungieren.

© Getty

Bei beiden Mannschaften werden zahlreiche Legenden (u.a. Steven Gerrard und Pepe Reina) am Start sein, der Vorverkauf (Tickets ab 34 Euro) hat bereits gestartet. Die Erlöse kommen sozialen Projekten zugute.

Zuletzt wurde immer wieder über ein Trainer-Comeback von Jürgen Klopp spekuliert. Der 58-Jährige wurde unter anderem mit Real Madrid in Verbindung gebracht, der Star-Coach hat ein Engagement aber ausgeschlossen.