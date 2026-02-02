Alles zu oe24VIP
Max Eberl
Blitz-Abschied

Knalleffekt: Bayern-Star schockt mit Last-Minute-Wechsel

02.02.26, 07:23
Kurz vor Ende des Transferfensters kommt es zu einem überraschenden Wechsel. 

Dieser Transfer kommt durchaus überraschend: Bryan Zaragoza wechselt mit sofortiger Wirkung zur AS Roma. Darauf haben sich die Klubs am Wochenende geeinigt.

Zaragoza war eigentlich bis Juni an Celta Vigo verliehen, diese Leihe wird nun aber abgebrochen. Die Roma zahlt dafür 3 Millionen an den spanischen Erstligisten und vereinbarte mit den Bayern wiederum eine Leihe bis Saisonende. Sollte Zaragoza mindestens 50 Prozent der möglichen Einsatzzeiten absolvieren, dann besteht eine Kaufpflicht in der Höhe von 13,5 Millionen Euro.

Bryan Zaragoza
Zaragoza kam 2024 zum FC Bayern, absolvierte für den deutschen Rekordmeister aber nur 7 Spiele. In der vergangenen Saison wurde der Spanier an Osasuna und in dieser Spielzeit an Celta Vigo verliehen. Nun soll er endgültig abgegeben werden und in Rom neu durchstarten.

