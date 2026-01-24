St. Pölten: 1. Wahl als Stimmungstest

Im aufgeheizten Polit-Jahr morgen 1. Wahl in St. Pölten +++ Graz folgt heuer im Herbst.

In St. Pölten wird am Sonntag über die Neuverteilung der 42 Sitze im Rathaus entschieden. Die SPÖ hält seit 1965 die absolute Mehrheit, hat zuletzt 56 % (25 Mandate) erreicht. Langzeit-Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) amtiert seit 2004. Er hat derzeit von der Bundes-SPÖ wenig Rückenwind, auch die ÖVP – in St. Pölten mit dem jüngsten Listenersten Florian Krumböck (34) – liegt heute in Umfragen um 17 Prozentpunkte schlechter als zur Gemeinderatswahl 2021.

FPÖ schickt Asyl-Landesrat ins Rennen

Wie ernst es der FPÖ ist, zeigt sich mit dem Antreten von Asyl-Landesrat Martin Antauer, der erstmals für die Stadt-FPÖ antritt. Finanzen (Budget), Verkehr (Öffis und Parkplätze) und Sicherheit prägten den Wahlkampf. Antauer will „am Bahnhof“ aufräumen und beklagt: „Von rund 1.300 Sozialhilfen gehen rund 75 % an Nicht-Österreicher.“ Er erhält Unterstützung vom FPÖ-Höhenflug unter Herbert Kickl, der bundesweit in Umfragen konstant um die 35 % für die Freiheitlichen holt. „Die Absolute für Stadler wackelt“, frohlockt Antauer.

25.000 Gläser Erdbeermarmelade

SPÖ-Bürgermeister Stadler hat im Endspurt 25.000 Gläser Erdbeermarmelade verteilt, mit Bürgern gesprochen und hält via oe24 fest: „Wenn man sich die Flut der Plakate ansieht, hat die SPÖ sicherlich am wenigsten für den Wahlkampf ausgegeben.“ Er schließt eine Koalition mit allen nicht aus – favorisiert wohl die ÖVP.

Kommunisten wollen ins Rathaus in St. Pölten und in Graz erneut siegen

Die KPÖ will mit Max Zirngast hinein, der als Kader bei Elke Kahr (KPÖ) gedient hat. Die Grazer Bürgermeisterin will bei der 2. Wahl heuer im September die Stadt Graz halten.