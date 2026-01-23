Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 40.300 aktien down -0.74% Andritz AG 72.10 aktien up +0.91% BAWAG Group AG 137.40 aktien up +0.07% CA Immobilien Anlagen AG 24.720 aktien up +0.98% CPI Europe AG 15.760 aktien down -0.57% DO & CO Aktiengesellschaft 202.50 aktien down -1.7% EVN AG 27.650 aktien down -2.3% Erste Group Bank AG 108.00 aktien down -0.55% Lenzing AG 25.900 aktien up +0.58% OMV AG 50.000 aktien up +1.71% Oesterreichische Post AG 32.500 aktien down -0.91% PORR AG 34.350 aktien up +0.88% Raiffeisen Bank Internat. AG 39.240 aktien down -1.41% SBO AG 31.800 aktien down -1.85% STRABAG SE 81.70 aktien down -1.33% UNIQA Insurance Group AG 15.420 aktien down -0.64% VERBUND AG Kat. A 60.75 aktien equal +0% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.20 aktien down -2.13% Wienerberger AG 28.180 aktien down -1.4% voestalpine AG 40.260 aktien down -0.45%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Märkte & Börsen
Kopie von Tausende Beschäftigte demonstrierten für fairen Gehaltsabschluss
© ©Tizian Rupp/Gewerkschaft GPA

Feilschen um Gehalt

IT-Branche bebt: Nach 5 Runden noch immer keine Einigung auf Kollektivvertrag

23.01.26, 12:22 | Aktualisiert: 23.01.26, 15:32
Teilen

Beide Seite sehen zu wenig Bewegung beim Gegenüber. Betriebsversammlungen folgen.

Nach fünf Gesprächsrunden gibt es weiterhin keine Einigung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf einen Kollektivvertrag 2026 für die IT-Branche. Die Gewerkschaft kündigt nun Betriebsversammlungen in ganz Österreich an. Bereits gestern, Donnerstag, gab es Proteste der Gewerkschaft GPA vor der Wirtschaftskammer in Wien. Die GPA wirft den Arbeitgebern vor, bis dato kein Angebot zur Erhöhung der IST-Gehälter vorgelegt zu haben.

  • Das Mindestgehalt in der IT liegt für Berufseinsteiger aktuell bei 2.349 Euro.
  • Bezüglich der Durchschnittsgehälter weist die Sozialversicherung leider nur Zahlen für den Gesamtbereich „Information und Kommunikation“ aus. Hier liegt der Durchschnitt bei 4.290 Euro, aber ist dementsprechend kein präziser Wert nur für die IT-Branche.
  • Insgesamt betrifft der KV rund 90.000 Beschäftigte in Österreich.

Die Arbeitgeberseite wiederum wirft den Beschäftigtenvertretern vor, zu wenig kompromissbereit zu sein. "Die Gewerkschaft betrachtet die KV-Verhandlungen offensichtlich als Match, das sie gewinnen will. Wir hingegen sehen uns als Team mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wollen Arbeitsplätze langfristig absichern", betonten die Vertreter der WKÖ.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden