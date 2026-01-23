IT-Branche bebt: Nach 5 Runden noch immer keine Einigung auf Kollektivvertrag

Beide Seite sehen zu wenig Bewegung beim Gegenüber. Betriebsversammlungen folgen.

Nach fünf Gesprächsrunden gibt es weiterhin keine Einigung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf einen Kollektivvertrag 2026 für die IT-Branche. Die Gewerkschaft kündigt nun Betriebsversammlungen in ganz Österreich an. Bereits gestern, Donnerstag, gab es Proteste der Gewerkschaft GPA vor der Wirtschaftskammer in Wien. Die GPA wirft den Arbeitgebern vor, bis dato kein Angebot zur Erhöhung der IST-Gehälter vorgelegt zu haben.

Das Mindestgehalt in der IT liegt für Berufseinsteiger aktuell bei 2.349 Euro.

Bezüglich der Durchschnittsgehälter weist die Sozialversicherung leider nur Zahlen für den Gesamtbereich „Information und Kommunikation“ aus. Hier liegt der Durchschnitt bei 4.290 Euro, aber ist dementsprechend kein präziser Wert nur für die IT-Branche.

Insgesamt betrifft der KV rund 90.000 Beschäftigte in Österreich.

Die Arbeitgeberseite wiederum wirft den Beschäftigtenvertretern vor, zu wenig kompromissbereit zu sein. "Die Gewerkschaft betrachtet die KV-Verhandlungen offensichtlich als Match, das sie gewinnen will. Wir hingegen sehen uns als Team mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wollen Arbeitsplätze langfristig absichern", betonten die Vertreter der WKÖ.