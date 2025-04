Motorrad kracht in zwei E-Biker: Vier Verletzte

Vier Verletzte hat der Zusammenstoß eines Motorrads mit zwei Radfahrern am Sonntagnachmittag in Göstling (Bezirk Scheibbs) im Mostviertel gefordert.

NÖ. Ein Wiener, der mit einer Frau auf dem Sozius unterwegs war, dürfte auf der B25 mit seinem Zweirad in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und ins Schleudern geraten sein. Infolge kollidierte das Bike mit der Leitschiene und zwei Radfahrern. Ein Hubschrauber flog den Motorradlenker nach Polizeiangaben von Montag ins Spital.

Der 42-jährige Motorradlenker und die 44-Jährige aus Wien-Penzing stürzten über eine Böschung auf einen Feldweg. Die E-Biker - ein 70-Jähriger und eine 67-Jährige aus dem Bezirk Scheibbs - blieben auf der Fahrbahn liegen. Der 42-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 17" ins Landesklinikum Amstetten geflogen. Die anderen drei Verletzten wurden ins Landesklinikum Scheibbs transportiert. Die Unfallursache war laut Polizei vorerst unbekannt.

Unfall in Annaberg

Ebenfalls verletzt wurde am Sonntagnachmittag eine Motorradlenkerin aus Oberösterreich bei einem Unfall in Annaberg (Bezirk Lilienfeld). Die 54-Jährige aus dem Bezirk Freistadt kam auf der B28 in der Ortschaft Lassingrotte zu Sturz und prallte gegen die Leitschiene. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 15" flog die Frau ins Universitätsklinikum St. Pölten, teilte die Exekutive in einer Aussendung mit.