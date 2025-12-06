Alles zu oe24VIP
Nikolaus
© Gerhard Fally

6. Dezember

Bauernregel: "Regnet's an Sankt Nikolaus, wird der Winter ..."

06.12.25, 14:10
Am 6. Dezember 2025 wird die alte Nikolaus-Bauernregel erneut eine bedeutende Rolle spielen. Doch wie genau wird das Wetter? Die Prognosen für den Nikolaustag 2025 deuten auf wechselhaftes Wetter hin, was die alte Weisheit auf die Probe stellt. 

Der Nikolaustag am 6. Dezember ist traditionell ein wichtiger Lostag, an dem das Wetter des Tages das Winterwetter vorhersagen soll.

Die alte Bauernregel „Regnet's an Sankt Nikolaus, wird der Winter streng und graus“ stellt die Frage, ob sich die Wettervorhersage bewahrheitet und welche Auswirkungen dies auf den Winter 2025 haben könnte. Diese Regel steht im Gegensatz zur Weisheit „Trockener Nikolaus, milder Winter rund ums Haus“, was auf einen gemäßigten Winter hindeutet, wenn der Tag trocken bleibt.

Bauernregel:
Wissenschaftliche Perspektive auf die Bauernregel

Obwohl die Bauernregel tief in der Tradition verwurzelt ist, zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass es keinen direkten Zusammenhang zwischen Regen am Nikolaustag und einem strengen Winter gibt.

Bauernregel:
Faszination der alten Tradition 

Die moderne Meteorologie hat festgestellt, dass andere Faktoren das Winterwetter stärker beeinflussen. Dennoch bleibt die Faszination für diese alte Tradition, da sie aus jahrhundertelanger Naturbeobachtung stammt und in der Vergangenheit als ein bedeutender Hinweis auf den Winter galt.

Schwierige Prognose 

Die alte Bauernregel bleibt ein faszinierendes Stück Tradition, auch wenn die wissenschaftliche Grundlage fehlt. Am 6. Dezember 2025 wird das Wetter eine interessante Rolle spielen – ob es den Winter hart oder mild macht, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen.

