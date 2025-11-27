Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Nationalteam
Portugal Österreich U17
© Getty

Gegen Portugal

0:1 - Unser Wunderteam verpasst WM-Sensation

27.11.25, 18:55
Teilen

Unsere WM-Helden verpassen die große Sensation in Katar hauchdünn. Gegen Portugal muss die Elf von U17-Teamchef Hermann Stadler mit 0:1 gegen Portugal die erste Niederlage des Turniers einstecken und das ausgerechnet im Finale. 

Alles war angerichtet für das große Wüsten-Märchen. Ganz Österreich träumte von der ersten rot-weiß-roten WM-Krone. Doch ausgerechnet im wichtigsten Moment platzte der Traum: Österreichs U17 verlor das Finale gegen Portugal knapp 0:1. mAber eines bleibt für immer: Diese Mannschaft hat Geschichte geschrieben! Hermann Stadlers Wunder-Burschen sind Vizeweltmeister – als erste ÖFB-Auswahl überhaupt. Und auch ohne Pokal haben sie etwas gewonnen, das kein Titel ersetzen kann: die Herzen von Millionen Österreicherinnen und Österreichern.

Lesen Sie auch

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Dabei begann alles so verheißungsvoll: Stadler vertraute seiner eingespielten Erfolgself, nur Abwehr-Hüne Ndukwe kam nach der Sperre zurück. Und Österreich startete wie entfesselt! Aggressives Pressing, frühe Ballgewinne, sofort Druck auf die portugiesische Defensive – ein Titelstart mit Vollgas.Doha bekam ein WM-Finale im Hochgeschwindigkeitsmodus zu sehen. Die ÖFB-Junioren legten vor, Portugal konterte – ein hin und her mit Vollgas.

Verletzt, aber unverzichtbar: Dobiš wird zum Final-Motor der U17


Finger weg! Diese ÖFB-U17-Helden könnten abgeworben werden


ÖFB-Wunderkind Moser: Fast Ski-Star – jetzt WM-Finalheld

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden