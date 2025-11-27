Schlager erklärt: Das macht ÖFB-Coach Stadler besonders

Hermann Stadler führte Österreichs U17-Team ins erste WM-Finale in der ÖFB-Historie, schon jetzt hat er also Sensationelles geschafft. Aber was macht den Trainer so besonders?

Schon als aktiver Spieler hatte Hermann Stadler eine ideale Grundlage für sein späteres Trainer-Dasein. Der ehemalige Rapidler (1x Meister, 3x Cup-Sieger) wechselte nämlich 1987 zurück zum SV Austria Salzburg - und dort war niemand Geringerer sein Coach als der legendäre Otto "Maximale" Barić.

Dort wurde er zwei weitere Male österreichischer Meister, vor allem aber erreichte das legendäre Team das Finale im UEFA-Cup (heute Europa League) und scheiterte dort in Hin- und Rückspiel nur knapp an Inter Mailand (0:1 & 0:1). Insgesamt absolvierte Stadler 215 Spiele unter Barić, hier konnte er einiges aufsaugen.

Was genau den mittlerweile 64-Jährigen ausmacht, erklärte sein langjähriger Schützling und heutiger ÖFB-Teamspieler Alexander Schlager im Interview mit 90minuten.at. Stadler hat den ÖFB-Torhüter von der U15 bis zur U21 unter seine Fittiche genommen.

"Ist einfach ein fantastischer Mensch"

Wenig überraschend findet Schlager nur lobende Worte, nein, er schwärmt sogar richtig: "Er ist einfach ein fantastischer Mensch, der in erster Linie Menschen miteinander verbindet und es schafft, dass alle zum selben Ziel hinarbeiten." Das ist beim U17-Team aktuell mehr als nur offensichtlich, denn selbst in spielerisch schwächeren Phasen ziehen alle an einem Strang und lassen die Idee einer Niederlage damit erst gar nicht aufkommen.

© GEPA

Seine Stärken sieht Schlager in einem "tollen Gespür für Menschen", dazu zählen für ihn der "notwendige Freiraum" ebenso wie "Konsequenzen", die er einfordert. Aktuell picken Stadler und seine Jungs zwar aufeinander, doch auch ohne Turnier oder Lehrgang hat Hermann Stadler immer ein offenes Ohr und Rat für seine Schützlinge parat. "Das war vor allem am Anfang meiner Zusammenarbeit mit ihm etwas ganz Besonderes", erinnert sich Schlager.

"Super Gefühl, was Spieler brauchen"

Seit 2003 führte Stadler verschiedene Altersklassen zu Europameisterschaften (2x U19, 1x U17) und Weltmeisterschaften (2x U17), hat dabei Spieler wie David Alaba, Marko Arnautovic, Konrad Laimer, Xaver Schlager und viele mehr begleitet.

Sollte nun erstmals ein Titel dabei herausspringen, wäre der Salzburg-Kicker wohl auch nicht überrascht: "Er hat ein super Gefühl dafür, was jeder einzelne Spieler braucht, damit man das große Ganze schaffen kann."