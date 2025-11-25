ÖFB-U17-Wunderteam! Zwischen WM-Fieber und Schulstress

Österreich erlebt derzeit Tage, wie man sie sonst nur aus Fußballmärchen kennt. Kaum jubelt die A-Nationalmannschaft über die erste WM-Qualifikation seit 28 Jahren, sorgt das U17-Team mit dem Finaleinzug in Katar bereits für den nächsten Paukenschlag.

Mit einem abgebrühten 2:0 gegen Italien marschierte die Elf von Teamchef Hermann Stadler sensationell ins WM-Finale – als erste österreichische Nachwuchsauswahl überhaupt. Seine Wunderboys schreiben damit in Doha rot-weiß-rote Geschichte – und ganz Österreich verfällt ins Finalfieber.

Schulpflicht kennt kein Finale

Doch so glamourös das alles klingt: Unsere „Wüsten-Wunderknaben“ führen ein echtes Doppelleben. Profis auf dem Rasen, Schüler nach dem Abpfiff! Denn so groß der Jubel, so laut die Siegesgesänge – für Jakob Pokorny & Co. gilt weiterhin: Die Schulpflicht kennt kein Finale“.

Für die WM-Reise gab es zwar Sonderurlaub, doch die Lehrer daheim drückten keineswegs den Pausenknopf. Der Unterricht reist einfach mit. Und so gehört es inzwischen zum festen Tagesprogramm: Nach dem Training wird das „Katar-Klassenzimmer“ eröffnet. Die ganze Mannschaft sitzt zusammen, blättert durch Schulhefte, löst Aufgaben, erledigt Hausübungen. Was am Platz so gut klappt, funktioniert auch am Tisch: Einer erklärt, einer hilft, einer motiviert - ein eingeschworenes Team.

Große Showdown wartet – und vielleicht auch ein wenig Nachsicht

Auf dem Stundenplan steht jetzt das ganz große Highlight: Am Donnerstag (17 Uhr, ORF1) steigt das WM-Finale gegen Portugal – der vielleicht größte Moment, den ein österreichisches Nachwuchsteam je erlebt hat. Die Chance auf den Titel ist real, der Glaube daran ohnehin bereits riesig. Und vielleicht zeigt sich auch die heimische Lehrerschaft angesichts dieses historischen Spiels ein wenig gnädig. Wenn es je einen Anlass gab, Hausaufgaben zu streichen, dann wohl vor einem WM-Finale.