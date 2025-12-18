Max Verstappen (28): „Es tut mir im Herzen weh!“

Diese Worte von Red-Bull-Superstar Max Verstappen lassen die Formel 1 aufhorchen.

So kennt man ihn nicht. Max Verstappen – sonst eiskalt, gnadenlos, dominant. Doch plötzlich zeigt der Weltmeister Emotionen. „Es war keine schöne Saison.“ „Man merkt das an allem.“ Es tut mir wirklich im Herzen weh.“

Über wen spricht er im Interview mit dem TV-Sender Viaplay? Über einen Star, der gerade abgestürzt ist: Platz 6 in der WM, kein einziger Podestplatz, klar geschlagen vom Teamkollegen.

Rücktritt? Abschied?

So etwas gab es in dieser Karriere noch nie. Nach einem Rennen nennt der Fahrer das Jahr „die schlimmste Saison meines Lebens“ Nach dem Finale wirkt er leer, spricht vom „Ausloggen aus der Matrix“. Plötzlich stehen Fragen im Raum: Rücktritt? Abschied? Letzte Saison?

Ziel ist Rekord-WM-Titel

Verstappen sagt nur: Aufhören? Nein. Er gibt nicht auf.“ Aber es ist nicht schön, das zu sehen.“ Die Auflösung: Verstappen spricht über Lewis Hamilton, seinen langjährigen Rivalen um den WM-Thron. Jenen Hamilton den Verstappen eines Tages als Rekord-Weltmeister (7 Titel wie Michael Schumacher) überholen will.