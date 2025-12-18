Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Max Verstappen (28): „Es tut mir im Herzen weh!“
© Getty

Formel 1

Max Verstappen (28): „Es tut mir im Herzen weh!“

18.12.25, 11:52
Teilen

Diese Worte von Red-Bull-Superstar Max Verstappen lassen die Formel 1 aufhorchen.

So kennt man ihn nicht. Max Verstappen – sonst eiskalt, gnadenlos, dominant. Doch plötzlich zeigt der Weltmeister Emotionen. „Es war keine schöne Saison.“ „Man merkt das an allem.“ Es tut mir wirklich im Herzen weh.“

Über wen spricht er im Interview mit dem TV-Sender Viaplay? Über einen Star, der gerade abgestürzt ist: Platz 6 in der WM, kein einziger Podestplatz, klar geschlagen vom Teamkollegen.

Rücktritt? Abschied?

So etwas gab es in dieser Karriere noch nie. Nach einem Rennen nennt der Fahrer das Jahr „die schlimmste Saison meines Lebens“ Nach dem Finale wirkt er leer, spricht vom „Ausloggen aus der Matrix“. Plötzlich stehen Fragen im Raum: Rücktritt? Abschied? Letzte Saison?

Ziel ist Rekord-WM-Titel

Verstappen sagt nur: Aufhören? Nein. Er gibt nicht auf.“ Aber es ist nicht schön, das zu sehen.“ Die Auflösung: Verstappen spricht über Lewis Hamilton, seinen langjährigen Rivalen um den WM-Thron. Jenen Hamilton den Verstappen eines Tages als Rekord-Weltmeister (7 Titel wie Michael Schumacher) überholen will.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden