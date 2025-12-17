Alles zu oe24VIP
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Max Verstappen George Russell
© Getty

Überraschend

Verstappen mit Geheim-Test in einem Mercedes

17.12.25, 14:11
Teilen

Einige Tage nach dem packenden WM-Finale der Formel 1 wurde Max Verstappen bei geheimen Testfahrten in einem Mercedes erwischt. 

Zwei Punkte haben Max Verstappen am Ende auf Weltmeister Lando Norris gefehlt. Die historische Aufholjagd um den Thron der Motorsport-Königsklasse wurde damit knapp verpasst. Vor der Regeländerung nächstes Jahr gibt es viele ungewisse Faktoren. 

Insider vermuten, dass Mercedes nächstes Jahr wieder zurück an die Spitze kommen wird. Auch deshalb gab es in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Gerüchte, dass der 28-jährige Niederländer von Red Bull zu den Silberpfeilen wechseln wird. Immer wieder war dabei von einer Vertragsklausel die Rede, die es Verstappen bei einem entsprechend schlechten Abschneiden ermöglicht, den österreichischen Rennstall zu verlassen. 

Noch dazu steht bei den Bullen ein großer Umbruch bevor. Nach dem langjährigen Teamchef Christian Horner ist auch die Ära von Dr. Helmut Marko als Motorsport-Berater mit Saisonende vorbei. Der 82-jährige Steirer galt als Entdecker von "Super-Max" und hatte stets ein nahes Verhältnis zu seinem Schützling. Als der teaminterne Krach zwischen Marko und Horner am Höhepunkt war, drohte Verstappen sogar damit das Team zu verlassen, sollte der Österreicher geopfert werden. 

Geheim-Test in Mercedes

Am Ende musste Horner gehen und der Niederländer bekannte sich öffentlich zu Red Bull. Doch wie lange? Denn nun sind Bilder von geheimen Testfahrten in Estoril aufgetaucht. Besonders brisant: Portugal feiert 2027 sein Comeback im Rennkalender und ersetzt ausgerechnet sein Heimrennen in Zandvoort. Der Geheim-Test des Niederländers war noch dazu in einem Mercedes!

Laut Endurance-Info fuhr er dort einen Mercedes-AMG-GT3. Damit feiert er erneut einen Auftritt mit seinem Pseudonym Franz Hermann, mit dem er zuletzt shcon einen Ferari auf der legendären Nordschleife fuhr. Insider-Infos zufolge dürfte der Mercedes-Wechsel mit Red Bull abgesprochen und genehmigt worden sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
