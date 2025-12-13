Alles zu oe24VIP
Aston Martin Fan
© Getty

Hörprobe

Fans fassungslos: So klingen nächstes Jahr die Motoren in der Formel 1

13.12.25, 13:11
Wenige Tage nach dem Thriller-Finale der Formel 1 richtet sich der Blick auf die neue Saison. Für die Fans wird sich vieles ändern. 

Im kommenden Jahr startet in der Formel 1 eine neue Ära. Seit Monaten basteln die Teams im Hintergrund, um ein konkurrenzfähiges Auto für die größte Regeländerung auf die Rennstrecken dieser Welt zu bekommen.

DRS ist Geschichte und auch bei den Motoren wird sich einiges ändern. Bei der Power Unit wird mehr Fokus auf den Batteriebetrieb und die Verwendung nachhaltiger Kraftstoffe liegen. Laut Insidern sollte Mercedes nach jahrelanger Leidenszeit den Weg zurück an die Spitze finden. Umso überraschender kam es, dass Aston Martin die Zusammenarbeit mit dem deutschen Motorenhersteller beendete und zu Honda wechselte.

Das Team rund um Star-Designer Adrian Newey möchte sich so einen Vorteil im Kampf um den Titel verschaffen. Nun hat der ehemalige Red-Bull-Motorenlieferant einen ersten Eindruck gezeigt, wie die Motoren nächstes Jahr klingen werden.

Soundtrack für 2026

Schon jetzt ist klar, der Sound wird für treue PS-Fans zu Beginn fremd klingen. "Unser Soundtrack für 2026", postete Honda Racing F1 auf X (ehemals Twitter) mit einer Hörprobe.

Doch die Fans sind alles andere als begeistert. "Macht es lauter", schrieb ein User. Tatsächlich ist der Klang um einiges höher als die letzten Jahre.

Ab Ende Jänner beginnen die nächsten Testfahrten in Barcelona. Auch wenn es dort keine Zeitmessung geben wird, können die F1-Teams dort erstmals einen Vergleich sehen, wo sie stehen und wie ihre Boliden im Rennmodus funktionieren.

