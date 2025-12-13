Alles zu oe24VIP
David Alaba
© AFP

ÖFB-Kapitän

Spanier melden neuen Alaba-Knall bei Real

13.12.25, 13:53
Die Königlichen wollen den ÖFB-Kapitän schon im Winter ziehen lassen. 

Für David Alaba ist es bislang eine Saison zum Vergessen. Der ÖFB-Kapitän kam bisher auf gerade einmal sieben Einsätze und stand für Real lediglich zweimal in der Startelf. Zuletzt stand der 33-Jährige nicht einmal mehr im Kader. Offiziell wird der Österreicher als verletzt gemeldet, aber nicht einmal Experten wissen, was eigentlich der Fall ist.

Wechsel im Winter?

Unterdessen sorgt nun ein Medienbericht aus Spanien für Aufregung. Wie Defensa Central berichtet, möchte Real Madrid Alaba bereits im Winter zu einem Wechsel bewegen. Die Königlichen sind bereit, den Österreicher im Jänner ablösefrei ziehen zu lassen. Alabas Vertrag läuft im Sommer aus, ein längerer Verbleib in Madrid scheint ausgeschlossen.

Alaba selbst hat bisher stets betont, seinen Vertrag bei Real erfüllen zu wollen. Allerdings benötigt der 33-Jährige auch dringend Spielpraxis vor der WM im Juni. Zuletzt wurde der ÖFB-Kapitän mit Vereinen aus der nordamerikanischen MLS sowie aus Klubs in Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

