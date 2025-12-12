Heiße Bilder! Britney-Ex Sam Ashgari zieht für Playgirl blank

Der Fitnesstrainer zeigt, was früher nur die Sängerin im Schlafzimmer zu sehen bekam.

Er tritt endlich aus dem Schatten von Popstar Britney Spears – und wie! Fitnesstrainer und Model Sam Asghari (31) sorgt mit seinen neuen Coverfotos für Aufsehen und zeigt, dass er längst sein eigenes Kapitel schreibt.

Nur ein einziges weißes Handtuch bedeckt, was einst Britney vorbehalten war: In der Dezemberausgabe 2025 des US-Magazins Playgirl posiert der iranisch-amerikanische Modelmann splitterfasernackt auf einer Ranch in Los Angeles. Auf einem zweiten Cover räkelt sich Asghari in einer offenen Lederhose der Marke Trinidad3 auf einer weißen Couch. Die Fotografin Katie Levine setzt vor allem eines perfekt in Szene: seinen stahlharten Waschbrettbauch.





Doch Asghari bleibt nicht nur mit heißen Bildern in den Schlagzeilen – auch seine Worte sorgen für Schlagzeilen. In einem Interview spricht er offen über seine gemeinsame Vergangenheit mit Britney Spears. Dabei zitiert er ein Sprichwort aus seiner Heimat: „Man darf niemals schlecht über diejenigen sprechen, mit denen man gegessen hat.“

Sieben Jahre Star-Leben

Sieben Jahre lang waren Britney Spears und Sam Asghari ein Paar. 2021 folgte die Verlobung, nur wenige Monate nach dem Ende von Spears’ Vormundschaft. Im Juni 2022 heirateten sie, doch schon ein Jahr später reichte Asghari im August 2023 die Scheidung ein. Über das Ende der Ehe sagt er heute: „Das Beste, was man tun kann, ist, die Vergangenheit zu feiern, sie zu schätzen und sich nicht damit aufzuhalten, dass sie vorbei ist. Sei froh, dass es passiert ist.“

Schon zuvor hatte er in einem Interview mit dem People-Magazin betont, dass er die gemeinsame Zeit in guter Erinnerung behält: „Unsere Ehe war für mich sehr real. Sie war vielleicht kurz, aber wir waren sieben Jahre zusammen. Ich war in sie verliebt, werde sie immer lieben und wünsche ihr stets nur das Beste.“