Simone Lugner kaum wiederzuerkennen: So stark hat sie sich verändert

Die Lugner-Witwe sieht eineinhalb Jahre nach dem Tod des Baumeisters stark verändert aus. Im Gespräch mit oe24 erklärt sie, warum.

Eineinhalb Jahre nach dem Tod von Baumeister Richard Lugner (†91) sorgt seine Witwe Simone mit einem völlig neuen Erscheinungsbild für Aufsehen. Wer sie damals bei öffentlichen Auftritten sah, erinnert sich an ihre markante Optik: sehr blondes, fast schon gelbes Haar, ein Look, der unübersehbar war. Heute präsentiert sich die – mittlerweile zurückgezogen lebende – Witwe in einem Stil, der deutlich natürlicher wirkt. Das Blond ist einem Braunton gewichen, der ihre Gesichtszüge weicher erscheinen lässt.

Doch nicht nur die Haarfarbe hat sich verändert. Beim genaueren Hinsehen fällt auf: Auch ihr Gesicht wirkt glatter, straffer – als hätte die Zeit ein bisschen Pause gemacht. Die Veränderung sorgt für Spekulationen, doch Simone begegnet diesen offen.

Simone Lugner setzt auf neue Haarfarbe und CEO2-Laser. © Instagram

Was ist passiert?

Im Gespräch mit oe24 erklärt sie kurz und bestimmt, was hinter ihrem neuen Aussehen steckt: „Ich hatte eine Behandlung mit dem CO2-Laser und habe eine neue Haarfarbe. Das ist alles.“ Mehr sei es nicht, betont sie. Kein großer Eingriff, keine radikale Veränderung – sondern zwei gezielte Maßnahmen, die einen deutlichen Effekt erzielt haben.

Simone zeigt sich zufrieden mit ihrem neuen, natürlichen Look. Und eines wird klar: Sie setzt auf einen Neuanfang, der zwar optisch sichtbar ist, aber ohne großes Geheimnis auskommt. In der Weihnachtszeit versucht sie sich möglichst viel abzulenken, denn gerade jetzt vermisst sie ihren Richard am meisten. Einen Baum hat Simone heuer aber dennoch erstmals wieder besorgt: "Ich möchte auch ein bisschen Seelenwärme". Den Heiligen Abend verbringt sie heuer "einsam", wie sie verrät.