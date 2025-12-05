Lena Gercke verrät ihren größten Weihnachtswunsch: „Wünsche mir nur, dass wir alle gesund sind“

Lena Gercke gab uns einen intimen Einblick in ihre Weihnachtsvorbereitungen. Das Interview.

Bei Lena Gercke wird Weihnachten groß geschrieben. Auf Social Media nimmt das Model und Unternehmerin ihre Fans schon ab November mit in ihre festlich geschmückte Welt: vom Weihnachtsbaumeinkauf bis hin zu Plätzchenback-Sessions mit der Familie. Auch ihre neue LeGer Holiday Collection "Midnight Sparkles" strahlt pure Christmas Vibes aus.

Im MADONNA-Talk spricht die zweifache Mutter über ihre liebsten Weihnachtstraditionen, ihren Go-To-Look für jede Weihnachtsfeier und welches persönliche „Weihnachtswunder“ sie sich dieses Jahr wünscht.

Am 26. November lud das Model ins Clärchens Ballhaus in Berlin für die alljährliche LeGer by Lena Gercke Christmas Party. © About You PR

Die Weihnachtszeit läuten Sie heute mit dem Magical Christmas Ball in Berlin ein – wie verbringen Sie denn privat Weihnachten?

Lena Gercke: Für mich hat die Weihnachtszeit eigentlich schon begonnen. Weihnachten startet bei mir immer am 1. November. Bei uns zu Hause ist schon alles dekoriert, der Baum steht, wir haben geschmückt – wir genießen wirklich zwei volle Monate Weihnachten. Wir backen Kekse, hören Weihnachtsmusik, laufen mit lustigen Rentiergeweihen herum und tragen unsere Weihnachtspullis. Bei uns wird Weihnachten richtig großgeschrieben.

Gibt es eine Weihnachtserinnerung aus Ihrer Kindheit, die bei Ihnen sofort ein schönes Gefühl auslöst?

Gercke: Wir haben jedes Jahr zusammen Weihnachtskekse gebacken, gemeinsam den Baum ausgesucht, aufgestellt und geschmückt. Das war jedes Jahr ein besonderes Happening in unserer Familie.

Welches Outfit aus Ihrer neuen LeGer-Kollektion ist für Sie der perfekte Look für Weihnachtsfeiern?

Gercke: Ich würde sagen: das SOLVEIG-Set von LeGer Studio. Ein braunes Set aus Top und Rock, mit einem kleinen Schlitz – richtig cool. Das Top hat einen integrierten Schal. Perfekt für jede Weihnachtsfeier und auch für Heiligabend.

Lena Gercke im Set "Solveig" © About You PR

Wie stylen Sie Ihre Weihnachtslooks?

Gercke: An Weihnachten darf es für mich gerne etwas glamouröser sein. Viel Schmuck – eine Kette oder auffällige Ohrringe. Vielleicht Kitten Heels dazu. Weihnachten ist der perfekte Anlass für ein bisschen Glitzer.

Gibt es dieses Jahr ein Weihnachtsgeschenk, dass Sie sich selbst machen möchten?

Gercke: Ich wünsche mir tatsächlich nur, dass wir alle gesund sind und gemeinsam schön feiern können. Dass es keinen Streit gibt und sich alle vertragen.

Sie haben mit Mode, Möbel und Düften ein Lifestyle-Imperium geschaffen. Bei Ihnen ist zur Weihnachtszeit also sicher besonders viel los. Wie schaffen Sie es, in dieser Hektik Ruhe zu bewahren?

Gercke: Ehrlich gesagt falle ich total in den Weihnachtsstress – wie jeder andere auch. Ich finde es großartig, wenn alles leuchtet, und bin froh, dass der Baum schon steht. Ich ziehe oft Weihnachtspullis an und höre Weihnachtsmusik. Aber natürlich bin ich genauso gestresst wie alle anderen: Man muss Geschenke organisieren, es gibt noch Kindergeburtstage und kurz vor Jahresende ist einfach überall viel los. Trotzdem versuche ich, mir kleine Momente zu nehmen, in denen ich das alles genießen kann – spätestens, wenn wir dann im Urlaub angekommen sind.

Lena Gercke mit ihrem Partner Dustin Schöne beim Magical Christmas Ball von Leger © About You PR

Viele sehen Sie als großes Vorbild – wer ist für Sie persönlich eine Inspiration?

Gercke: Eine Person, die mich seit jeher inspiriert, ist meine Mutter. Sie vereint eine unglaubliche Stärke mit einem großen Herzen und einer bedingungslosen Fürsorge und Liebe für ihre Kinder und ihr Umfeld. Ihre Ehrlichkeit, ihre Präsenz und ihre Art, für andere da zu sein, beeindrucken mich immer wieder. Ich schaue sehr zu ihr auf und frage mich oft, woher sie diese Kraft und Selbstlosigkeit nimmt.

Haben Sie auch etwas von Ihrer Mutter für Ihr Business gelernt?

Gercke: : Meine Mutter war Lehrerin, ich bin sehr bodenständig aufgewachsen. Von ihr habe ich gelernt, Menschen immer mit Respekt zu begegnen – unabhängig davon, wer sie sind oder was sie tun. Sie hat mir früh vermittelt, dass jeder Mensch seine Berechtigung hat und dass Freundlichkeit immer der richtige Weg ist. Diese Haltung prägt auch mein berufliches Denken und Handeln. Zuhause ging es nie um Äußerlichkeiten – es zählte, wie man sich anderen gegenüber verhält. Das hat mich sehr geprägt.

Und zum Abschluss: Was wäre für Sie dieses Jahr ein kleines persönliches „Weihnachtswunder“?Gercke: Da gibt es viel. Aber wenn ich mir ein kleines persönliches Weihnachtswunder wünschen dürfte, dann wäre es, dass sich unsere Welt ein bisschen beruhigt. Ein Moment mehr Ruhe, mehr Bewusstsein, weniger Geschwindigkeit – ich glaube, das würde uns allen auf ganz unterschiedliche Weise guttun.