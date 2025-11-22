Alles zu oe24VIP
Küchenmesser
© Getty Images

Streit eskaliert

Mädchen (13) attackiert Freund (17) mit Küchenmesser

22.11.25, 07:25
Teilen

In Bruck an der Mur (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) kam es am Freitagmittag zu einem tätlichen Zwischenfall in einer Wohnung, bei dem ein 17-Jähriger verletzt wurde. 

Gegen 12.15 Uhr hielten sich die beiden Jugendlichen gemeinsam in der Wohnung des Mädchens auf, während deren Vater außer Haus war. Nach Angaben der Polizei gerieten die beiden in einen Streit, der völlig eskalierte. Das Mädchen soll dabei ihren Freund mit einem Küchenmesser angegriffen haben. Der 17-Jährige erlitt Verletzungen, konnte jedoch die Wohnung verlassen und selbst den Notruf wählen.

Rettungskräfte des Roten Kreuzes brachten den Jugendlichen in das LKH Hochsteiermark, Standort Leoben. Dort wurde er ambulant behandelt und konnte das Krankenhaus noch am selben Tag wieder verlassen.

Die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Bruck an der Mur nahmen die 13-Jährige unmittelbar am Tatort fest. Bei der anschließenden Einvernahme durch das Landeskriminalamt zeigte sie sich geständig. Laut Polizei dürfte die Tat im Zusammenhang mit einer bereits länger diagnostizierten psychischen Erkrankung stehen. Die Jugendliche wurde im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert.

