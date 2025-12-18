Alles zu oe24VIP
Schweizer schrie NS-Parolen auf Braunauer Stadtplatz
© Apa/Symbolbild

Mann (31) angezeigt

Schweizer schrie NS-Parolen auf Braunauer Stadtplatz

18.12.25, 08:52
Teilen

Der 31-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Braunau am Inn. Ein betrunkener Schweizer hat in der Nacht auf Mittwoch auf dem Braunauer Stadtplatz NS-Parolen und antisemitische Äußerungen herumgeschrien sowie den Hitlergruß gezeigt. Als die von einer Anrainerin alarmierte Polizei kam, erklärte der 31-Jährige, dass er durch einen am Vormittag gesehenen Film über die NS-Zeit "traumatisiert" gewesen sei.

Der Mann trug auch einen Ehrenring der Waffen-SS, den er von seinem Großvater geerbt haben will, so die Exekutive. Der Schweizer wurde auf freiem Fuß angezeigt.

