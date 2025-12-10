Neue Fotos von Jacques und Gabriella zum 11. Geburtstag

Die Zwillinge Jacques und Gabriella feiern heute ihren 11. Geburtstag – und das Fürstenhaus von Monaco lässt die Welt mit drei neuen, liebevollen Fotos daran teilhaben. In harmonisch abgestimmten Outfits zeigen sich die beiden Arm in Arm und strahlend vor der Kamera.

Im Fürstentum Monaco wird heute (10.12.) ein doppelter Ehrentag gefeiert: Die Zwillinge Jacques und Gabriella begehen ihren 11. Geburtstag – ein Anlass, den der Palast traditionell mit neuen offiziellen Aufnahmen würdigt. In diesem Jahr veröffentlichte er drei frische Fotos, die die besondere Verbundenheit der Geschwister einfangen.

Eines der neuen Bilder zeigt die beiden in hellem Weiß gekleidet. Dabei sitzen sie Arm in Arm und lächeln herzlich in die Kamera. Die warme, familiäre Pose vermittelt Nähe und Fröhlichkeit. Der kunstvoll dekorierte Hintergrund mit goldfarbenen Elementen unterstreicht den festlichen Charakter der Aufnahme. Die farblich abgestimmten Outfits wirken elegant, ohne kindliche Leichtigkeit zu verlieren – ein stimmiges Motiv zum doppelten Geburtstag.





Ein Fürstenpaar, geprägt von Sport, Liebe und Zusammenhalt

Fürst Albert II., der sich im Laufe seines Lebens als Sportler, Naturfreund und Familienoberhaupt einen Namen gemacht hat, wird seit vielen Jahren von Fürstin Charlène begleitet. Trotz eines Altersunterschieds von zwei Jahrzehnten verbindet das Paar eine tiefe gemeinsame Leidenschaft: der Sport. Diese gemeinsame Basis legte den Grundstein ihrer Beziehung, die 2011 in einer vielbeachteten Hochzeit mündete.

Drei Jahre später, im Dezember 2014, kamen ihre Zwillinge zur Welt – ein Ereignis, das in Monaco und darüber hinaus große Freude auslöste. Seither gehören die Geburtstagsgrüße zum festen Bestandteil des öffentlichen Lebens des Fürstenhauses.

Ein besonderer Tag für das Fürstentum

Mit ihren 11 Jahren stehen Jacques und Gabriella an der Schwelle zum Teenageralter. Ihre seltenen, aber stets herzlich aufgenommenen Auftritte zeigen zwei Kinder, die im Rampenlicht aufwachsen und dennoch Bodenständigkeit und familiäre Nähe ausstrahlen.

Zum heutigen Jubiläum blickt die Welt erneut nach Monaco – und feiert die Zwillinge mit.