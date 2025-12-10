Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Anderson und Neeson
© Getty Images

Dates

Also doch! Pamela Anderson packt über Romanze mit Liam Neeson aus

10.12.25, 08:17
Teilen

"Wenn Sie es unbedingt wissen wollen: Liam und ich hatten eine kurze Romanze, aber erst, nachdem wir die Dreharbeiten beendet hatten." 

Gemunkelt wurde es schon lange, nun hat  Pamela Anderson  es bestätigt: Die Hollywood-Ikone hatte nach dem Dreh der Neuauflage der Slapstick-Reihe "Die Nackte Kanone" nach eigenen Angaben eine romantische Beziehung mit Co-Star Liam Neeson (73).

Mehr zum Thema

Romanze

Dem "People"-Magazin sagte die 58-Jährige: "Wenn Sie es unbedingt wissen wollen: Liam und ich hatten eine kurze Romanze, aber erst, nachdem wir die Dreharbeiten beendet hatten."

Pamela Anderson
© Getty Images

Besondere Woche

Die beiden hätten eine "intime Woche" zusammen in seinem Haus im Bundesstaat New York verbracht,  sagte Pamela Anderson  und betonte dabei, sie habe ihr eigenes Zimmer gehabt. "Unsere Assistenten kamen beide mit; sogar die Familie schaute vorbei." Zum Essen ging das Paar in ein kleines französisches Restaurant, wo er sie als "die zukünftige Mrs. Neeson" vorstellte, wie sie erklärt.

Wieder getrennte Wege

Nach der Woche seien sie dann beide wieder ihrer Wege gezogen; sie hätten sich erst bei der Promotion für den Film wiedergetroffen und dabei Spaß gehabt. Pamela Anderson betonte in dem Interview zugleich, dass beide echte Gefühle gehabt hätten und sie Liam verehre, "aber ganz ehrlich gesagt sind wir als Freunde besser".

Anderson wurde an der Seite von David Hasselhoff durch die 90er-Jahre-Serie "Baywatch" über Rettungsschwimmer von Malibu berühmt. Große Aufmerksamkeit und viel Lob bekam sie für ihre Hauptrolle in dem Drama "The Last Showgirl" (2024), zuletzt war sie an der Seite von Neeson in "Die nackte Kanone" zu sehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden