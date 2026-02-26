Kastelruther-Spatzen-Wunder: Bühnen-Comeback für Norbert Rier nach Herz-OP!

Der 65-jährige Schlagerstar erlitt im Juli 2025 einen leichten Schlaganfall. Im Zuge dessen wurde jedoch eine Fehlfunktion der Herzklappe entdeckt. Jetzt kann er endlich sein großes Comeback feiern.

Nach einer monatelangen gesundheitlichen Zwangspause gibt es für die Fans der Kastelruther Spatzen endlich Grund zum Aufatmen: Frontmann Norbert Rier ist rechtzeitig zum Start der großen Jubiläumstournee wieder vollkommen genesen und übernimmt ab sofort wieder das Mikrofon. Die Gruppe kann also die Friedensadler-Tour in Originalbesetzung starten.

Hinter dem 65-jährigen Südtiroler liegt ein kräftezehrendes Jahr. Nachdem er im Juli 2025 einen leichten Schlaganfall erlitten hatte, stellten die Mediziner fest, dass eine bereits vor Jahren eingesetzte Herzklappe nicht mehr ordnungsgemäß funktionierte. Im Oktober folgte die notwendige Operation, die den Musiker zu einer intensiven Reha-Pause in Tirol zwang. Während Rier beruflich kürzertreten musste, sprang sein Sohn Alexander als würdiger Stellvertreter bei den Auftritten der Band ein.





„Topfit“ für die große Jubiläums-Tour

Das Warten hat nun ein Ende. Wie der Konzertveranstalter „Semmel Concerts“ via Instagram bestätigte, kehrt Norbert Rier „topfit, voller Energie und in großer Vorfreude“ zu seinen Bandkollegen zurück. Den Auftakt zur „Friedensadler“-Tournee 2026 bildet das Konzert am 26. Februar in Hof – für Rier der emotionale Schlusspunkt unter eine schwierige Genesungszeit.

Über 50 Jahre Erfolgsgeschichte

Die Rückkehr des Sängers ist für die Gruppe von besonderer Bedeutung, da die Kastelruther Spatzen heuer ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Norbert Rier selbst ist bereits seit 1979 das Gesicht der Formation, die mit über 15 Millionen verkauften Tonträgern als erfolgreichste Exportgröße des volkstümlichen Schlagers gilt. Die aktuelle Tournee, die den Frontmann wieder quer durch den deutschsprachigen Raum führt, soll vorerst am 27. November in Aurich ihren Abschluss finden.