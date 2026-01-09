Nach Herz-OP: Hoffnung auf Comeback für Kastelruther-Spatzen-Star Norbert Rier

Nach Monaten der Sorge gibt es endlich vorsichtige Entwarnung: Kastelruther-Spatzen-Frontmann Norbert Rier erholt sich nach seinem Schlaganfall und macht kleine Fortschritte.

Lange Zeit herrschte banges Warten rund um Norbert Rier. Seit dem Schlaganfall des Frontmanns der Kastelruther Spatzen im vergangenen Sommer hatte sich der 65-Jährige aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, verlässliche Nachrichten über seinen Gesundheitszustand waren rar. Umso größer ist nun die Erleichterung bei Fans und Wegbegleitern.

"Er passt sehr auf"

Aus dem Umfeld der Band heißt es gegenüber „Schlager.de“, Norbert Rier befinde sich „auf einem ganz guten Weg der Besserung“. Sein Zustand verbessere sich von Tag zu Tag. Zugleich gehe der Südtiroler derzeit sehr achtsam mit sich um. „Er passt sehr auf sich auf, da es bei uns zurzeit sehr kalt ist, muss er fest aufpassen“, erklärt eine Mitarbeiterin.





In den vergangenen Wochen spielte vor allem die Familie eine zentrale Rolle für seine Genesung. Rier zog sich bewusst ins Private zurück und verbrachte viel Zeit mit seinen Angehörigen. Wie aus dem Büro der Kastelruther Spatzen verlautet, war es ihm besonders wichtig, „die Weihnachtszeit auch zu Hause bei seinen Lieben verbringen zu wollen“. Die ruhige Phase fernab des Bühnenalltags wirkte sich offenbar positiv auf seine Erholung aus.

Comeback möglich

Als nächster Schritt steht nun eine Reha an. Im Umfeld der Kastelruther Spatzen macht sich vorsichtiger Optimismus breit – ebenso bei den Fans. Die Hoffnung lebt, dass Norbert Rier am 26. Februar in Hof wieder gemeinsam mit der Band auf der Bühne stehen wird.