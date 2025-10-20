Kastelruther Spatzen: Norbert Rier meldet sich nach Herzoperation zurück

Große Erleichterung bei Fans und Kollegen: Norbert Rier, der Frontmann der Kastelruther Spatzen, hat seine Herzoperation gut überstanden. Mit einem Foto aus dem Krankenhaus meldete sich der Musiker nun persönlich bei seinen Anhängern – und zeigt sich dankbar und kämpferisch

Vor rund acht Jahren bekam Norbert Rier erstmals eine neue Herzklappe eingesetzt. Nun musste der 63-Jährige erneut operiert werden. Die Sorgen um den beliebten Sänger waren groß – umso schöner ist die Nachricht, dass die Operation erfolgreich verlaufen ist. Auf der offiziellen Facebook-Seite der Kastelruther Spatzen teilte die Gruppe nun mit: "Wir freuen uns riesig berichten zu können, dass Norbert die Herz-Operation sehr gut überstanden hat."

In der Mitteilung heißt es weiter: "Er ist auf dem Weg der Genesung und zeigt deutlich, wie stark er ist. In dieser Zeit schenken wir ihm viel Ruhe, Kraft und positive Gedanken, damit er Schritt für Schritt wieder zu alter Kraft findet." Diese Worte sorgten in der Fangemeinde für große Erleichterung – Tausende reagierten mit Genesungswünschen und liebevollen Kommentaren.

Neue Energie nach der Operation

© Getty Images

Wie schon bei der ersten Operation wurde auch diesmal eine biologische Herzklappe vom Schwein eingesetzt. Gegenüber der Bild-Zeitung zeigte sich Rier optimistisch und humorvoll: "Ich hoffe, dass ich danach die Energie von einem kräftigen Wildschwein habe. Denn ich möchte nächstes Jahr wieder voll durchstarten." Der Musiker glaubt fest daran, bald wieder ganz der Alte zu sein: "Ich bin zuversichtlich, dass ich nach der OP bald wieder ganz der Alte bin."

Mit seinem offenen Umgang und seinem unerschütterlichen Optimismus zeigt Norbert Rier erneut, warum ihn Millionen Menschen lieben: Er bleibt bodenständig, kämpferisch und positiv – selbst in schweren Zeiten.