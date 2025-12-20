Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Marc Terenzi
© Getty Images

Beziehung

Heimliche Liebe! Neue Flamme für Marc Terenzi

20.12.25, 17:41
Teilen

Was für eine brünette Schönheit an seiner Seite!  Reality-TV-Star Marc Terenzi ist wieder verliebt. Nach Jahren der Alkohol-Eskapaden und seiner alten Horror-Beziehung. 

Das bestätigte er der deutschen "Bild" und damit wird klar: Nach Jahren voller Alkohol-Eskapaden im TV, Gerichts-Horror wegen seiner Ex-Beziehung und öffentlichem Chaos, ist er nun in festen Händen. Scheinbar auch in voller Harmonie. 

Brünette Schönheit 

Und die Neue? SIE soll „perfekt“ in sein jetziges Leben passen. Die neue Partnerin heißt Priscilla DiLaura, ist 26 Jahre alt und vielseitig tätig: Sie arbeitet als Model, Schauspielerin und Immobilienmaklerin – und spielt in ihrer Freizeit leidenschaftlich gern Schach.  

Es ist noch ganz frisch!

Kennengelernt haben sich die beiden bereits im Mai, offiziell ein Paar sind sie seit Terenzis Geburtstag am 27. Juni. Bis jetzt hielten sie ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus, nun machten sie ihre Liebe erstmals publik.

Heimliche Liebe! Neue Flamme für Marc Terenzi
© Instagram: priscilladilaura

Funke sprang direkt über

„Es hat vom ersten Moment an gefunkt“, sagte Terenzi gegenüber der "Bild". Überraschend sei für ihn vor allem gewesen, dass er gar nicht aktiv auf Partnersuche war. „Ich hatte mir sogar gesagt, ich bleibe erst mal allein.“ Doch DiLaura habe ihn schnell überzeugt. Sie bringe „eine Ruhe und Lebenserfahrung mit, die mich beeindruckt. Sehr klug, elegant und unglaublich diszipliniert.“

Hier ist er noch mit seiner Ex zu sehen: 

Kopie von Marc Terenzi & Verena Kerth

Marc Terenzi & Verena Kerth 

© Instagram

Kein Alkohol in der Beziehung

Ein zentraler Punkt für den Musiker: Priscilla DiLaura trinkt keinen Alkohol. „Das passt perfekt zu dem Leben, das ich mir heute aufgebaut habe“, so Terenzi. Nach dem Ende seiner Beziehung mit Verena Kerth hatte er sich in Behandlung begeben, lebt seither abstinent und möchte sein Leben dauerhaft ohne Alkohol führen.

Wie sich Liebe ohne Alkohol anfühlt? „Überraschend leicht“, beschreibt es Terenzi. Er könne einfach er selbst sein. "Sie versteht mich, ist geduldig und bringt mich runter. Wir reden oft die halbe Nacht und vergessen die Zeit. Es fühlt sich ehrlich und echt an.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden