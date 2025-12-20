Heimliche Liebe! Neue Flamme für Marc Terenzi

Was für eine brünette Schönheit an seiner Seite! Reality-TV-Star Marc Terenzi ist wieder verliebt. Nach Jahren der Alkohol-Eskapaden und seiner alten Horror-Beziehung.

Das bestätigte er der deutschen "Bild" und damit wird klar: Nach Jahren voller Alkohol-Eskapaden im TV, Gerichts-Horror wegen seiner Ex-Beziehung und öffentlichem Chaos, ist er nun in festen Händen. Scheinbar auch in voller Harmonie.

Brünette Schönheit

Und die Neue? SIE soll „perfekt“ in sein jetziges Leben passen. Die neue Partnerin heißt Priscilla DiLaura, ist 26 Jahre alt und vielseitig tätig: Sie arbeitet als Model, Schauspielerin und Immobilienmaklerin – und spielt in ihrer Freizeit leidenschaftlich gern Schach.

Es ist noch ganz frisch!

Kennengelernt haben sich die beiden bereits im Mai, offiziell ein Paar sind sie seit Terenzis Geburtstag am 27. Juni. Bis jetzt hielten sie ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus, nun machten sie ihre Liebe erstmals publik.

© Instagram: priscilladilaura

Funke sprang direkt über

„Es hat vom ersten Moment an gefunkt“, sagte Terenzi gegenüber der "Bild". Überraschend sei für ihn vor allem gewesen, dass er gar nicht aktiv auf Partnersuche war. „Ich hatte mir sogar gesagt, ich bleibe erst mal allein.“ Doch DiLaura habe ihn schnell überzeugt. Sie bringe „eine Ruhe und Lebenserfahrung mit, die mich beeindruckt. Sehr klug, elegant und unglaublich diszipliniert.“

Hier ist er noch mit seiner Ex zu sehen:

Marc Terenzi & Verena Kerth © Instagram

Kein Alkohol in der Beziehung

Ein zentraler Punkt für den Musiker: Priscilla DiLaura trinkt keinen Alkohol. „Das passt perfekt zu dem Leben, das ich mir heute aufgebaut habe“, so Terenzi. Nach dem Ende seiner Beziehung mit Verena Kerth hatte er sich in Behandlung begeben, lebt seither abstinent und möchte sein Leben dauerhaft ohne Alkohol führen.

Wie sich Liebe ohne Alkohol anfühlt? „Überraschend leicht“, beschreibt es Terenzi. Er könne einfach er selbst sein. "Sie versteht mich, ist geduldig und bringt mich runter. Wir reden oft die halbe Nacht und vergessen die Zeit. Es fühlt sich ehrlich und echt an.“