Iran-Angriffe – RAF Camora meldet sich aus Dubai
Große Sorgen

Iran-Angriffe – RAF Camora meldet sich aus Dubai

01.03.26, 11:01
Große Sorgen um Rapper RAF Camora: Er befand sind in Dubai als es iranische Vergeltungsschläge nach den US-israelischen Angriffen auf den Iran gab.

Rapper RAF Camora reiste vor wenigen Tagen nach Dubai um den Winter in Österreich zu entfliehen. Jetzt findet er sich mitten in einer angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten wieder. In Dubai gab es iranische Vergeltungsschläge nach den US-israelischen Angriffen auf den Iran. Laut Medienberichten waren in Dubai Detonationen zu hören. In der Nähe eines Hotels auf der künstlichen Insel Palm Jumeirah sollen Trümmerteile einer abgefangenen Rakete abgestürzt sein.

Große Sorgen um Rapper RAF Camora

RAF Camora war "mittendrin" und hat sich an einen sicheren Ort begeben, wie er in seiner Instagram-Story schrieb. "Bei uns bis jetzt Gottseidank alles ok. Wir waren mittendrin, haben uns an einen sicher(eren) Ort begeben. Sobald die Situation klarer ist mehr dazu. Gruß an alle, danke für die Nachrichten", so der Rapper.

