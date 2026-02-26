Hammer-Gerücht: Glasner soll Klopp nachfolgen

Steht Jürgen Klopp bei Red Bull vor dem Aus?

Nach seinem Abschied vom FC Liverpool trat Star-Trainer Jürgen Klopp am 1. Jänner 2025 die Stelle als Head of Global Soccer bei Red Bull an. Mit einer klaren sportlichen Ausrichtung sollte der Deutsche helfen, die Red-Bull-Vereine weiter nach oben und am besten zu Titel führen.

Die Bilanz nach mehr als einem Jahr sieht aber ernüchternd aus. Wie die Salzburger Nachrichten berichten, ist Klopp bei Red Bull deshalb nicht mehr umstritten – man sieht sich sogar bereits nach einem möglichen Nachfolger um.

Folgt Glasner nach?

Dem Bericht zufolge soll auch Klopp selbst unzufrieden sein, eine Trennung im Sommer steht deshalb im Raum. Sollte der Star-Trainer seinen Wunsch äußern, wieder einen Verein coachen zu wollen, so würde ihm Red Bull wohl keine Steine in den Weg legen.

Nachfolger könnte ein alter Bekannter werden. Laut SN soll Oliver Glasner Topfavorit auf die Nachfolge sein. Der Oberösterreicher hat bekanntlich seinen Vertrag bei Crystal Palace nicht verlängert und könnte zu Red Bull zurückkehren. In Salzburg war der Oberösterreicher einst Co-Trainer unter Roger Schmidt. Glasner selbst wird allerdings immer wieder mit englischen Top-Klubs in Verbindung gebracht.