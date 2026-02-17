Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
Salzamt und Domäne Lilienberg droht Zwangsversteigerung
© ORF Kärnten

Wegen Schulden

Salzamt und Domäne Lilienberg droht Zwangsversteigerung

17.02.26, 14:42
Teilen

Allein für die Domäne Lilienberg Weinbau GmbH sollen Verbindlichkeiten in Höhe von 3,8 Millionen Euro bestehen. 

Zwei Immobilien des Investors Franz Peter Orasch stehen vor der Versteigerung: die Domäne Lilienberg in Tainach sowie das Salzamt Klagenfurt in der Klagenfurter Innenstadt. Hintergrund sollen Schulden in Millionenhöhe sein.

Für die Domäne Lilienberg Weinbau GmbH wurde vom Bezirksgericht Völkermarkt ein Versteigerungsverfahren bewilligt. Laut Medienberichten bestehen Verbindlichkeiten von 3,8 Millionen Euro bei einer steirischen Bank. Das Verfahren ist im Grundbuch vermerkt. Nun soll ein Gutachter den Wert des zehn Hektar großen Areals schätzen. Werden die Schulden beglichen, kann die Versteigerung noch abgewendet werden.

Auch Salzamt droht Zwangsversteigerung

Auch das Salzamt, das zuletzt als Hotel genutzt wurde, ist betroffen. Eine Sachverständige soll den Wert des historischen Gebäudes ermitteln, nachdem sie zunächst vor verschlossenen Türen stand. Das Gutachten wird bis 25. Februar erwartet. Erfolgen keine Zahlungen oder Einwendungen, droht die Zwangsversteigerung. Eine Stellungnahme Oraschs liegt nicht vor.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen