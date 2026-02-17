Salzamt und Domäne Lilienberg droht Zwangsversteigerung

Allein für die Domäne Lilienberg Weinbau GmbH sollen Verbindlichkeiten in Höhe von 3,8 Millionen Euro bestehen.

Zwei Immobilien des Investors Franz Peter Orasch stehen vor der Versteigerung: die Domäne Lilienberg in Tainach sowie das Salzamt Klagenfurt in der Klagenfurter Innenstadt. Hintergrund sollen Schulden in Millionenhöhe sein.

Für die Domäne Lilienberg Weinbau GmbH wurde vom Bezirksgericht Völkermarkt ein Versteigerungsverfahren bewilligt. Laut Medienberichten bestehen Verbindlichkeiten von 3,8 Millionen Euro bei einer steirischen Bank. Das Verfahren ist im Grundbuch vermerkt. Nun soll ein Gutachter den Wert des zehn Hektar großen Areals schätzen. Werden die Schulden beglichen, kann die Versteigerung noch abgewendet werden.

Auch Salzamt droht Zwangsversteigerung

Auch das Salzamt, das zuletzt als Hotel genutzt wurde, ist betroffen. Eine Sachverständige soll den Wert des historischen Gebäudes ermitteln, nachdem sie zunächst vor verschlossenen Türen stand. Das Gutachten wird bis 25. Februar erwartet. Erfolgen keine Zahlungen oder Einwendungen, droht die Zwangsversteigerung. Eine Stellungnahme Oraschs liegt nicht vor.