Steyr Motors stellt Weichen für große Umstrukturierung

Der oberösterreichische Motorenhersteller Steyr Motors plant eine umfassende Umstrukturierung. Der Vorstand hat beschlossen, den operativen Betrieb in eine 100-prozentige Tochtergesellschaft auszugliedern. Die Steyr Motors AG soll künftig als strategische Holding fungieren.

Mit dem Umbau will das Unternehmen weiteres Wachstum erleichtern. Geplant sind Übernahmen, Beteiligungen sowie der Ausbau neuer Geschäftsfelder und Technologien. Zudem sollen immaterielle Vermögenswerte wie geistiges Eigentum künftig getrennt vom operativen Geschäft in eigenen Gesellschaften geführt werden.

Entscheidung ist für 10. April vorgesehen

Der Schritt ist noch nicht endgültig beschlossen: Aufsichtsrat und Hauptversammlung müssen zustimmen. Die Entscheidung ist für die Hauptversammlung am 10. April vorgesehen.