Traumhochzeit: "Stranger Things"-Star hat "Ja" gesagt

Inmitten der winterlichen Kulisse Manhattans fand eine der charmantesten Liebesgeschichten Hollywoods am diesjährigen Valentinstag ihren vorläufigen Höhepunkt.

Es war ein Bild von zeitloser Eleganz, das sich den Passanten vor der historischen St. George’s Episcopal Church in Manhattan bot: Maya Hawke, die sich längst aus dem großen Schatten ihrer berühmten Eltern herausgespielt hat, schritt am Tag der Liebenden dem Altar entgegen. In weißen Pumps und einem Kleid von schlichter Raffinesse wählte die 27-Jährige einen Rahmen, der trotz des massiven Medieninteresses eine bemerkenswerte Unaufgeregtheit ausstrahlte.

An ihrer Seite wusste sie dabei ihren Vater, den Charakterdarsteller Ethan Hawke, der seine Tochter sichtlich stolz und im tadellosen schwarzen Zwirn zum Traualtar geleitete. Ein rührendes Detail am Rande: Während er einen Strauß weißer Blüten fest umschlossen hielt, achtete die Braut penibel darauf, dass ihre Schleppe das New Yorker Pflaster nicht berührte – eine Szene wie aus einem klassischen Hollywood-Streifen der goldenen Ära. Auch ihre Mutter, „Pulp Fiction“-Ikone Uma Thurman, erwies dem Paar die Ehre und versprühte in einem sommerlich-hellblauen Blumenkleid jene Nonchalance, für die sie weltweit bewundert wird.

Ein hochkarätiges Stelldichein der „Hawkins“-Clique

Die Zeremonie geriet nicht zuletzt durch die Gästeliste zu einem wahren Gipfeltreffen der jungen Schauspiel-Elite. Fast schien es, als hätte sich die gesamte Stammbesetzung der Kultserie „Stranger Things“ in Manhattan eingefunden, um ihrer Kollegin beizustehen. Von Finn Wolfhard über Joe Keery bis hin zu Sadie Sink – sie alle waren gekommen, um den Bund fürs Leben zu bezeugen. Nach dem feierlichen Ja-Wort verlagerte sich die Festgesellschaft in den „The Players Members Club“. Dieser geschichtsträchtige Rückzugsort am Gramercy Park, bekannt für seine Diskretion und sein britisches Flair, bot mit knisterndem Kaminfeuer und klassischen Martinis den perfekten Boden für eine Gesellschaft, in der sich Broadway-Größen und die New Yorker Society gleichermaßen zu Hause fühlen.

Wenn aus Vertrautheit tiefe Zuneigung erwächst

Dass diese Verbindung unter einem besonders guten Stern steht, lässt sich beim Blick in die Vergangenheit der beiden Künstler erahnen. Bevor die Funken im Jahr 2023 endgültig übersprangen, verband Maya Hawke und den 35-jährigen Musiker Christian Lee Hutson eine bereits vierjährige, tiefe Freundschaft. Es ist eine Liebe, die auf einem soliden Fundament aus gegenseitigem Verständnis und künstlerischer Symbiose gewachsen ist. Gemeinsam schufen sie Alben wie „Moss“ und „Chaos Angel“, wobei Hutson seine Partnerin stets in ihrem musikalischen Schaffen bestärkte.