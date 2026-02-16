Nach Opernball: "Neue" Millionen-Yacht für die Geissens – Chaos und Hoppalas im TV

Kaum sind die letzten Walzerklänge des Wiener Opernballs verhallt, startet die Familie Geiss den Countdown zum nächsten glanzvollen, wenn auch gewohnt turbulenten Spektakel auf ihrer runderneuerten Luxusyacht.

Es scheint fast so, als hätten die prunkvollen Logen der Wiener Staatsoper ihren Glanz direkt auf das Deck der „Indigo Star“ übertragen. Nachdem Shania und Davina Geiss erst vor Kurzem auf dem gesellschaftlichen Parkett des Wiener Opernballs für beträchtliches Aufsehen sorgten und in ihren Roben eine tadellose Figur machten, ist die Familie nun wieder in ihrer Wahlheimat Dubai zusammengetroffen. Doch wer die wohl bekannteste Glamour-Familie Deutschlands kennt, weiß: Nach dem Walzertakt folgt sogleich der nächste Paukenschlag – diesmal in Form des Countdowns für die neuen Episoden ihres Erfolgformats.

Eine schwimmende Legende in neuem Gewand

Das Herzstück der kommenden Ereignisse ist zweifellos das luxuriöse Familiendomizil zu Wasser. Die „Indigo Star“ blickt auf ereignisreiche Jahre zurück. In der Vergangenheit war die Yacht immer wieder Gegenstand umfangreicher Modernisierungsmaßnahmen und technischer Finessen. Hauptsächlich, weil ständig etwas passierte. Feuer, Crashs und Roberts Tollpatschigkeit setzten dem Schiff zu.





In der aktuellen Vorschau wird deutlich, dass dieser Prozess bald ein Ende finden könnte. Mit akribischer Sorgfalt wird das Schiff derzeit wieder mit modernster Technik bestückt: Hochauflösende Bildschirme, kulinarisches Equipment der Extraklasse und exquisite Einrichtungsgegenstände finden ihren Platz in den Kabinen und Salons, um den Aufenthalt auf hoher See so angenehm wie nur möglich zu gestalten.

Wenn der Übermut das Deck regiert

Doch wo Licht ist, ist bei den Geissens oft auch eine gehörige Portion komödiantischer Schatten. Kaum ist die Yacht im neuen Glanz erstrahlt, regt sich in Familienoberhaupt Robert bereits der Wunsch nach einer standesgemäßen Einweihung. Eine glanzvolle Festivität auf der frisch renovierten „Indigo Star“ soll es sein – eine Idee, die jedoch schneller ins Wanken gerät als das Schiff bei schwerer See.

Wieder einmal herrscht Chaos auf der Yacht. © RTLzwei

Dass die Kombination aus einer Baustelle im Endspurt und einer ausgelassenen Party nur bedingt von Erfolg gekrönt sein kann, muss schließlich auch Robert schmerzlich einsehen. Die Vorbereitungen gipfeln in einem mittleren Fiasko: Schwere Pflanztöpfe kippen aus dem Gleichgewicht und ergießen ihren erdigen Inhalt über das soeben erst polierte Deck. Es ist jene Sorte von charmantem Chaos, die das Publikum seit Jahren so schätzt.

Wenn heute Abend (16. Februar) um 20:15 Uhr auf RTLzwei der Vorhang fällt, dürfen sich die Zuseher also erneut auf eine Melange aus Luxus, familiären Reibereien und jenen unvorhersehbaren Missgeschicken freuen, die das Leben der Geissens so unverwechselbar machen.