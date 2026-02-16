Ekaterina Mucha bekam zahlreiche Zuschriften ihrer Fans nach einem Beitrag zur Opernball-Eröffnung.

Verleger-Ehepaar Ekaterina und Christian Mucha sind seit vielen Jahren fixer Bestandteil der Opernball-Gästeliste. Sie sorgen für Glam und gute Stimmung.

Nattaya Köck und Ekaterina Mucha © Moni Fellner

Ball-Zwist

Die gute Stimmung war dieses Jahr allerdings schon vorab getrübt durch einen Zwist mit Staatsopernchef Bogdan Roščić: Dieser brachte Musical-Flair bei der Eröffnung in die Oper, das mochte Mucha nicht so sehr. Lesen Sie alles zum Zwist hier.

"Habe Vergleichsmöglichkeiten"

Die Meinung teilt Ekaterina mit ihrem Mann und erklärt auf Instagram: "Es war mein 13. Opernball, und ich habe also Vergleichsmöglichkeiten. Ich vermisse sehr die Zeiten von Désirée Treichl-Stürgkh als Opernball-Lady, die uns alle begrüßt hat. In den letzten Jahren habe ich von dieser berühmten „Komödie“ kaum noch etwas gesehen." Und weiter: "Die künstlerische Eröffnung war heuer eine der unspektakulärsten der letzten Jahre: kein berühmter Weltstar, keine große Überraschung – insgesamt wirkte alles ziemlich monoton."

© oe24

Kostüm-Kommentare

Eine Meinung, die viele von Ekaterinas Followern mit ihr teilen! Die Verlegerin hat nun eine Insta-Story geteilt in der deutlich wird, wie viele Fans insbesondere die Outfits des Balletts fanden. Und das Urteil ist... vernichtend. Da ist zu lesen:

Gleiche Farbe wie das Parkett

Die Kostüme haben mich an eine Schüssel Shrimps erinnert ich fand sie furchtbar

Badehauben auch noch so fad und einfallslos

Ich hatte Assoziationen von Sträflingskleidung bis zu Clowns.

Plump und clownartig

Ekaterina Mucha © oe24

Komplimente

Wofür es hingegen viele Komplimente regnete, war das Kleid von Ekaterina. Für viele ihrer Fans war sie natürlich die absolute Opernballkönigin!