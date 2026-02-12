James Van Der Beek: Vor zwei Wochen feierte er noch das Leben

Der US-Schauspieler James Van Der Beek (48), der durch die Kultserie „Dawson“s Creek„ bekannt wurde, ist tot.

Er sei “friedlich„ in der Früh gestorben, teilte seine Familie am Mittwoch auf Instagram mit. Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. In der Kultserie um das Leben von Teenagern in der fiktiven US-Stadt Capeside glänzte James Van Der Beek als der filmbegeisterte Highschool-Schüler Dawson Leery.

Nur zwei Wochen vor seinem Tod teilte Van Der Beek ein emotionales Foto zum Geburtstag seiner Tochter Annabel (12). “Mein Vater und meine Tochter haben heute Geburtstag„, schrieb er dazu. Beide hätten viele Gemeinsamkeiten. “Dasselbe offene, warme, liebevolle und sanfte Herz."

Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. “Es ist Krebs„, schrieb der damals 47-Jährige auf Instagram. Weltweit bekämen jedes Jahr viele Menschen diese Diagnose zu hören, schrieb er weiter. “Und ich bin einer von ihnen.„ Die Krankheit war bei Van Der Beek schon im Jahr zuvor entdeckt worden.

Im März 2025, an seinem 48. Geburtstag, schaute er auf “das schwierigste Jahr„ seines Lebens zurück. “Ich musste der eigenen Sterblichkeit ins Auge sehen„, sagte Van Der Beek. Er habe während der Behandlung nicht mehr als Vater, Ehemann und Geldverdiener seiner Familie helfen können. Aber durch den Krebs habe er die Erkenntnis gewonnen, um Hilfe zu bitten und es wert zu sein, geliebt zu werden.

© Instagram

Sechsfacher Vater

Dankbarkeit zeigte er vor allem seiner Familie. Nach der Scheidung von seiner ersten Frau, Schauspielerin Heather McComb, heiratete er 2010 die Produzentin Kimberly Brook. Einen Monat nach der Hochzeit kam ihre erste Tochter zur Welt, gefolgt von drei weiteren Mädchen und zwei Burschen.

© WireImage.com/Getty

Die Familie war im September 2025 dabei, als die Besetzung von “Dawson„s Creek“ zusammentraf, um den krebskranken Star auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung der Organisation „Fuck Cancer“ zu unterstützen. Stars wie Michelle Williams, Katie Holmes und Joshua Jackson standen in New York vor Fans auf der Bühne, um die Pilotfolge der alten Hit-Serie live zu sprechen. Van Der Beek hatte allerdings wegen einer akuten Viruserkrankung kurzfristig absagen müssen. Von seinem Haus in Austin (US-Staat Texas) meldete er sich in einem berührenden Video, sichtlich vom Krebs gezeichnet, zu Wort.