68. Opernball: Der geheime Logenplan

Beim Wiener Opernball 2026 spielt sich der Glamour nicht nur auf der Feststiege ab: Hinter den Logentüren wird fleißig genetzwerkt, prominente Gäste platzieren sich strategisch – und wer wo sitzt, sorgt für Gesprächsstoff.

© oe24

Kanzler-Loge. Vizekanzler Andreas Babler wird hier die Regierung vertreten. Außenministerium. Beate Meinl-Reisinger (Neos) begrüßt die Außenministerinnen aus Albanien und von den Philippinen. Elisabeth Gürtler. Die einst mächtige Opernball-Chefin und erfolgreiche Hotel-Betreiberin hat heuer eine eigene Loge. Jurka. Politik und Wirtschaft treffen sich hier. WK Wien. Walter Ruck soll hier erneut als Gastgeber dienen. Michael Ludwig. Wiens Bürgermeister ist Stammgast. Casinos Austria. CEO Erwin van Lambaart und CTO Andreas Bierwirth begrüßen u. a. Wolfgang Hesoun. Künstler-Loge. Hier werden sich wieder Opernstars und Künstler der Eröffnung mit Direktor Bogdan Roščić treffen. L’Oréal. Beauty-Unternehmen ist erstmals dabei. Bachmayer & Al Bano. Der Italo-Star feiert mit OGM-Chef 50. Firmen-Jubiläum. Sebastian Kurz. Der Altkanzler hat wieder zwei Logen. Hier tummeln sich auch Ex-Ministerinnen wie Elisabeth Köstinger. Kaltenegger. Das Unternehmer-Ehepaar hat Oliver Pocher und Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden dabei. GW Cosmetics. Amra Deisenhammer hat heuer eine Glamour-Loge mit Roncalli-Star Lili Paul. Guschlbauer. Hier nimmt der „neue Lugner“ und Schaumrollenkönig mit Sharon Stone Platz. Siemens. CEO Patricia Neumann mit Geschäftspartnern wieder am Ball. Familie Lugner. Jacqueline und Leo mit Fran Drescher. Auch Artur & Kristina Worseg sind zu Gast. Swarovski. Kristall-Loge mit Jude Laws Tochter Iris und Tiara-Designerin Giovanna Engelbert. Raiffeisen Wien/NÖ. Als langjähriger Förderer der Oper begrüßt Generaldirektor Michael Höllerer seine Gäste. Falstaff. Verleger Wolfgang Rosam empfängt hier seine Gäste. Investment Punk. Gerald Hörhahn hat heuer ebenfalls eine Rangloge. Gerhard Zeiler. Der ehemalige ORF-Intendant mit Loge. Christian Zeller. Privatstiftung wird wieder zahlreiche Gäste empfangen. Die Muchas. Verlegerpaar teilt sich Loge mit Rudi Brenner und Christian Urbanek. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Gattin Doris Schmidauer.

Die Bühnenlogen:

25. Kurt Mann. Der Unternehmer und Jörg Knabl neh men in einer der Bühnenlogen Platz, die erst für den Ball aufgebaut werden (im 1. Rang links).

26. Weiss & Lameraner Style Up Your Life! holt zahlreiche Stars wie Simone Thomalla, The Boss Hoss und Nadine Mirada in zwei der Bühnenlogen (Parterre links 6&7).

27. Campari. Auch heuer wieder mit einer Bühnenloge dabei – mit Top-Model Nadine Leopold (Parterre rechts 11).

28. Harald Glööckler. Der Designer freut sich auf einen „pompöösen“ Ball in Bühnenlogen 9 und 10 links.

29. Hans-Peter Haselsteiner Strabag-Gründer im 1. Rang, links, Loge 6 & 7.

30. Juwelier Köck. Nattaya und Felix Köck logieren im 1. Rang, rechts, Loge Nummer eins.