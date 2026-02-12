68. Opernball: Der geheime Logenplan

Beim Wiener Opernball 2026 spielt sich der Glamour nicht nur auf der Feststiege ab: Hinter den Logentüren wird fleißig genetzwerkt, prominente Gäste platzieren sich strategisch – und wer wo sitzt, sorgt für Gesprächsstoff.
- Kanzler-Loge. Vizekanzler Andreas Babler wird hier die Regierung vertreten.
- Außenministerium. Beate Meinl-Reisinger (Neos) begrüßt die Außenministerinnen aus Albanien und von den Philippinen.
- Elisabeth Gürtler. Die einst mächtige Opernball-Chefin und erfolgreiche Hotel-Betreiberin hat heuer eine eigene Loge.
- Jurka. Politik und Wirtschaft treffen sich hier.
- WK Wien. Walter Ruck soll hier erneut als Gastgeber dienen.
- Michael Ludwig. Wiens Bürgermeister ist Stammgast.
- Casinos Austria. CEO Erwin van Lambaart und CTO Andreas Bierwirth begrüßen u. a. Wolfgang Hesoun.
- Künstler-Loge. Hier werden sich wieder Opernstars und Künstler der Eröffnung mit Direktor Bogdan Roščić treffen.
- L’Oréal. Beauty-Unternehmen ist erstmals dabei.
- Bachmayer & Al Bano. Der Italo-Star feiert mit OGM-Chef 50. Firmen-Jubiläum.
- Sebastian Kurz. Der Altkanzler hat wieder zwei Logen. Hier tummeln sich auch Ex-Ministerinnen wie Elisabeth Köstinger.
- Kaltenegger. Das Unternehmer-Ehepaar hat Oliver Pocher und Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden dabei.
- GW Cosmetics. Amra Deisenhammer hat heuer eine Glamour-Loge mit Roncalli-Star Lili Paul.
- Guschlbauer. Hier nimmt der „neue Lugner“ und Schaumrollenkönig mit Sharon Stone Platz.
- Siemens. CEO Patricia Neumann mit Geschäftspartnern wieder am Ball.
- Familie Lugner. Jacqueline und Leo mit Fran Drescher. Auch Artur & Kristina Worseg sind zu Gast.
- Swarovski. Kristall-Loge mit Jude Laws Tochter Iris und Tiara-Designerin Giovanna Engelbert.
- Raiffeisen Wien/NÖ. Als langjähriger Förderer der Oper begrüßt Generaldirektor Michael Höllerer seine Gäste.
- Falstaff. Verleger Wolfgang Rosam empfängt hier seine Gäste.
- Investment Punk. Gerald Hörhahn hat heuer ebenfalls eine Rangloge.
- Gerhard Zeiler. Der ehemalige ORF-Intendant mit Loge.
- Christian Zeller. Privatstiftung wird wieder zahlreiche Gäste empfangen.
- Die Muchas. Verlegerpaar teilt sich Loge mit Rudi Brenner und Christian Urbanek.
- Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Gattin Doris Schmidauer.
Die Bühnenlogen:
25. Kurt Mann. Der Unternehmer und Jörg Knabl neh men in einer der Bühnenlogen Platz, die erst für den Ball aufgebaut werden (im 1. Rang links).
26. Weiss & Lameraner Style Up Your Life! holt zahlreiche Stars wie Simone Thomalla, The Boss Hoss und Nadine Mirada in zwei der Bühnenlogen (Parterre links 6&7).
27. Campari. Auch heuer wieder mit einer Bühnenloge dabei – mit Top-Model Nadine Leopold (Parterre rechts 11).
28. Harald Glööckler. Der Designer freut sich auf einen „pompöösen“ Ball in Bühnenlogen 9 und 10 links.
29. Hans-Peter Haselsteiner Strabag-Gründer im 1. Rang, links, Loge 6 & 7.
30. Juwelier Köck. Nattaya und Felix Köck logieren im 1. Rang, rechts, Loge Nummer eins.