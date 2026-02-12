Auftakt der Berlinale voll mit Stars und Austro-Filmen

Heute startet die Berlinale, die Weltstars wie Russell Crowe, Amanda Seyfried oder Charlie XCX nach Berlin lockt. Und so viel Austro-Power wie nie. Das Historien-Drama "Rose" zählt sogar zu den Bären-Favoriten

Die Tragikomödie "No Good Men" der Afghanin Shahrbanoo Sadat als Eröffnung, gleich 12 starke Austro-Filme und Paparazzialarm rund um Ethan Hawke , Russell Crowe („The Weight”), Amanda Seyfried ("The Testament of Ann Lee" ), Isabelle Huppert ("Die Blutgräfin") Steve Buscemi („The Only Living Pickpocket in New York”), Kylie Jenner und Pop-Queen Charlie XCX (“The Moment”) – Heute, Donnerstag (12. Februar) starten die 76. Internationalen Filmfestspiele Berlin, also die Berlinale, bei der Österreich am 21. Februar gleich zwei Chancen auf den begehrten „Goldenen Bären“ hat. Mit der Musik-Doku "The Loneliest Man in Town" von Tizza Covi und Rainer Frimmel und Markus Schleinzers Historiendrama "Rose".

© Getty Images

© Getty Images

Star-Alarm um Seyfried und Charlie XCX.

© Getty Images

© Berlinale

Austro-Hits im Bären-Rennen: „Rose" (o.) und "The Loneliest Man in Town" (u.)

© Berlinale

„Rose", bei dem sich Hauptdarstellerin Sandra Hüller im 17. Jahrhundert inmitten des Dreißigjährigen Krieges als Mann und Erbe ausgibt, zählt laut Euronews zu den 5 spannendsten Weltpremieren und somit bereits als Bären-Favorit. Die Konkurrenz für den wichtigsten deutschsprachigen Filmpreis ist freilich groß: Insgesamt rittern 22 Filme um den Goldenen Bären. Auch "Queen at Sea“ mit Juliette Binoche, das Drama „At the Sea", mit Amy Adams und der finnische Horrorfilm „Nightborn“.

© Berlinale

Eröffnungsfilm: "No Good Men" (o.). Austro-Hit: "Blutgräfin" (u.)

© Berlinale



Präsident der internationalen Jury ist heuer Wim Wenders. Oscar-Star Michelle Yeoh. („Everything Everywhere All at Once“) wird mit dem Ehrenbär geehrt und in der Schiene „Berlinale Special“ steht die von Ulrike Ottinger und Elfriede Jelinek verfasste Horror-Komödie "Die Blutgräfin" im Mittelpunkt: Birgit Minichmayr will dabei als Zofe von Isabelle Huppert das Ende des Vampirreichs verhindern.

© berlinale

Dazu feiern in der Sektion Panorama u.a. das Adrian Goiginger Drama „Vier minus drei“ mit Valerie Pachner, Robert Stadlober oder Stefanie Reinsperger sowie Sebastian Brameshuber („London“) ihre Weltpremieren. Insgesamt werden heuer bei der Berlinale gleich 12 rot-weiß-rote Filme gezeigt. So viele wie noch nie!

© Getty Images

Für den größten Kreischalarm könnte freilich Oscar-Favorit Timothée Chalamet ( „Marty Supreme“) sorgen. Er soll ja seine Flamme Kylie Jenner zur Premiere von „The Moment“ begleiten und die steigt ja just am Valentinstag.