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Rene Laffite - Christian Schleifer
© Sebastian Räuchle/tiefenscharf.at

Buchtipp

Laffite: Moneten, Mord und ein Monet

Von
29.05.26, 19:56
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Tödlicher Coup am Montmartre - Band fünf der Krimireihe.

Pünktlich zum großen Monet-Jubiläumsjahr (100. Sterbetag im Dezember) rückt Autor Christian Schleifer, pardon,  René Laffite , einen neuen Band seiner Paris-Krimis raus.

Mehr zum Thema

Wettstreit der besten Kunstdiebe

Und dieser hat es wieder in sich, was Spannung und Paris-Flair angeht: Tödlicher Coup am Montmartre dreht sich um Kunstdiebe, die eines der Werke des berühmten französischen Malers klauen wollen. Wer sich an die Regeln hält und den Coup zu Ende bringen kann, bekommt Ehrentitel und zehn Millionen.

Monet-Ausstellung 

Die schöne wie schlaue Commissaire Morel besucht mit ihrer legendären Großmutter Mamie (pssst, die Dame, die es faustdick hinter den Ohren hat, bekommt im Herbst 2027 ihr eigenes Buch!) die Eröffnung der prachtvollen Monet-Ausstellung im Grand Palais. Zwischen Champagner und den exklusivsten Designerroben tummeln sich die Langfinger. Noch vor der Eröffnung schlägt einer zu, doch blöderweise verstößt er damit gegen die Regeln, und seine Bestrafung ist fatal...

Serie?

Bitte gebt uns endlich eine Netflix-Serie zu dieser Reihe, die sich dank französischem Chic, rasanter Handlung und markanten Charakteren bestens dafür eignen würde. Wir versprechen auch, trotzdem weiterzulesen!

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