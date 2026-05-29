Diese 6 genialen Sommer-Snacks lassen die Kilos purzeln

Wenn die Temperaturen steigen, schwindet bei vielen die Lust auf schwere Kalorienbomben. Statt Schnitzel und Pasta landen jetzt lieber leichte Snacks auf dem Teller und genau das hilft beim Abnehmen! Wir verraten, die besten sommerlichen Lebensmittel, mit denen die Kilos fast wie von selbst purzeln.

Schlemmen und trotzdem abnehmen? Ja, das geht. Wenn das Thermometer in die Höhe klettert, verfliegt bei den meisten von uns ganz automatisch der Appetit auf Schweinsbraten, Pasta und Co. Das ist die perfekte Gelegenheit, um Heißhungerattacken auszutricksen und die Sommerfigur in Angriff zu nehmen. Mit der richtigen Auswahl an leichten Leckereien können Sie Ihren Stoffwechsel pushen und gleichzeitig Ihren Körper mit Wasser und Vitaminen versorgen. Hier sind die 6 besten Snacks für Ihre Sommer-Diät:

Frische Beeren im Joghurt

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Starten wir mit einem absoluten Klassiker, der sich perfekt als leichtes Frühstück oder frischer Snack am Nachmittag anbietet. Frische Beeren, wie Himbeeren, Erdbeeren oder Heidelbeeren, sind wahre Nährstoffwunder. Sie sind von Natur aus sehr zuckerarm, strotzen jedoch vor verdauungsfördernden Ballaststoffen und wertvollen Antioxidantien. Rühren Sie sie in einen eiweißreichen Naturjoghurt (wie Magerquark oder fettarmen griechischen Joghurt) ein, entsteht ein Sättigungs-Booster. Das Protein hält lange satt, nährt die Muskeln und der niedrige Fettgehalt (oftmals nur 1 Gramm pro Portion) macht diesen Snack zur perfekten Figurschmeichler-Mahlzeit.

Wassermelone

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Was wäre der Sommer ohne Wassermelone? Doch sie ist nicht nur der ultimative Durstlöscher, sondern auch ein absoluter Fatburner. Sie besteht zu über 90 Prozent aus Wasser und schlägt mit mageren 30 Kalorien pro 100 Gramm zu Buche. Das Geniale daran: Sie können sich daran richtig satt essen, ohne zuzunehmen. Zudem enthält die Wassermelone wertvolle Aminosäuren wie Citrullin. Diese sollen laut Studien die Durchblutung verbessern, den Stoffwechsel ankurbeln und verhindern, dass der Körper Fett in den Zellen einlagert.

Grapefruit

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Sauer macht lustig und bitter macht schlank! Die Grapefruit gilt schon lange als Geheimwaffe unter den diättauglichen Früchten. Ihr Zaubermittel ist unter anderem der Bitterstoff Naringin. Dieser regt die Produktion von Magensäften und fettspaltenden Enzymen an und kurbelt somit die Fettverwertung effektiv an. Ein super Tipp für den Alltag: Wer etwa 30 Minuten vor einer Hauptmahlzeit eine halbe Grapefruit isst, zügelt seinen Appetit und hält den Insulinspiegel niedrig. Das beugt fiesen Heißhungerattacken vor.

Gazpacho

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Sie haben mittags oder abends Lust auf etwas Herzhaftes, aber das Wetter ist einfach zu heiß für eine dampfende Suppe? Dann ist die spanische "Gazpacho" Ihre Rettung. Diese Gemüsesuppe wird klassischerweise aus frischen, rohen Zutaten wie Tomaten, Gurken, Paprika, etwas Essig und Knoblauch püriert. Dank des hohen Wasser- und Gemüseanteils füllt sie den Magen und macht richtig satt, punktet dabei aber mit sehr wenigen Kalorien. Im Schnitt kommt Gazpacho auf rund 60 kcal pro 100 ml.

Nicecream

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Eis essen und abnehmen? Ja, das geht! Der Favorit für Figurbewusste heißt "Nicecream". Die Basis für dieses vegane Blitz-Eis bilden tiefgefrorene Bananenstücke, die in einem leistungsstarken Mixer so lange püriert werden, bis eine cremige, softeis-artige Konsistenz entsteht. Anders als klassisches Eis verzichtet Nicecream völlig auf schwere Sahne und industriellen Zucker. Mit knapp 150 Kalorien pro Portion sparen Sie im Vergleich zu normalem Eis gut die Hälfte der Kalorien ein. Verfeinern können Sie sie nach Belieben mit gefrorenen Beeren, etwas Mandelmilch oder Backkakao.

Mandeln und Oliven

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Ein lauer Sommerabend auf dem Balkon schreit förmlich nach Knabbereien. Bevor Sie jedoch zu den fettigen Kartoffelchips greifen, sollten Sie lieber auf Mandeln und Oliven ausweichen. Zwar enthalten beide Snacks durchaus Fett, aber es handelt sich hierbei um gesunde, ungesättigte Fettsäuren. Eine Handvoll ungesalzener Mandeln liefert Ihnen zusätzlich pflanzliches Protein und Ballaststoffe, die den Blutzuckerspiegel konstant halten. Oliven bringen das mediterrane Urlaubs-Gefühl auf die Zunge und liefern Ihrem Körper Nährstoffe, die Entzündungen hemmen können.