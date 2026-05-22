Die schönsten kleinen Städte Griechenlands für Ihren nächsten Urlaub

Santorini und Mykonos kennt fast jede:r, doch Griechenlands wahrer Zauber versteckt sich oft in den kleinen Städten. Von venezianischen Hafenorten bis zu mittelalterlichen Felsenstädten: Diese Orte fühlen sich an wie ein geheimer Sommerfilm.

Griechenland zählt seit Jahren zu den beliebtesten Reisezielen Europas. Kein Wunder - Sonne, traumhafte Strände, gutes Essen und dieses ganz spezielle mediterrane Lebensgefühl funktionieren einfach immer. Doch den echten Zauber des Landes machen oft nicht die großen Städte oder bekannten Touristen-Hotspots aus, sondern die kleinen Orte, die man eher zufällig entdeckt. Genau dort wartet dieses „Mamma Mia“-Gefühl, das viele sich vom Griechenland-Urlaub wünschen: enge Gassen, blühende Bougainvillea, kleine Tavernen direkt am Wasser und Sonnenuntergänge, die aussehen wie aus einem Pinterest-Feed. Diese Kleinstädte zeigen Griechenland von seiner schönsten Seite.

Pyrgi: Das schwarz-weiße Kunstwerk auf Chios

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Auf der Insel Chios liegt mit Pyrgi einer der außergewöhnlichsten Orte Griechenlands. Schon beim ersten Blick fällt auf: Hier sehen die Häuser aus wie kleine Kunstwerke. Die Fassaden sind mit geometrischen schwarz-weißen Mustern verziert, den sogenannten „Xysta“, die Kirchen, Wohnhäuser und Glockentürme schmücken. Dadurch wirkt das gesamte Dorf fast wie eine Filmkulisse. Wer durch die engen Gassen spaziert, entdeckt hinter jeder Ecke neue Details – und versteht sofort, warum Pyrgi als echter Geheimtipp gilt.

Parga: Griechenland wie aus dem Bilderbuch

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Pastellfarbene Häuser, türkisblaues Wasser und kleine Boote im Hafen – Parga sieht fast so aus, als hätte jemand die perfekte griechische Postkarte zum Leben erweckt. Die Kleinstadt an der Westküste Griechenlands liegt direkt am Ionischen Meer und begeistert mit ihrer traumhaften Mischung aus Steilküsten, weißen Sandstränden und grünen Hügeln. Besonders schön: der Blick von der Burgruine oberhalb der Stadt. Von dort aus wirkt Parga wie ein kleines mediterranes Gemälde. Wer einmal dort war, versteht sofort, warum viele den Ort lieber geheim halten würden.

Nafplio: Die elegante Schönheit des Peloponnes

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Nafplio gilt als eine der schönsten Städte des Peloponnes – und ehrlich gesagt sieht man das sofort. Die Altstadt begeistert mit engen Gassen, venezianischen Herrenhäusern und charmanten Cafés, die perfekt für lange Sommerabende sind. Dazu kommt die wunderschöne Uferpromenade direkt am Meer, die besonders bei Sonnenuntergang echtes Urlaubsfilm-Feeling liefert. Hoch über der Stadt thront außerdem die Festung Palamidi, von der aus Sie einen spektakulären Blick über das Meer und die Dächer der Stadt genießen können.

Monemvasia: Die mittelalterliche Felsenstadt

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Wenn Orte nach Fantasy-Serie aussehen würden, wäre Monemvasia wahrscheinlich ganz vorne mit dabei. Die kleine Stadt liegt auf einem riesigen monolithischen Felsen vor der Küste Lakoniens im Südosten des Peloponnes und wirkt fast surreal. Verbunden mit dem Festland durch einen schmalen Damm, versteckt sich hinter den alten Mauern eine mittelalterliche Welt voller kleiner Gassen, Steinhäuser, Cafés und Boutiquen. Wer sportlich ist, kann zur Burg in der Oberstadt hinaufsteigen und wird mit einer unglaublichen Aussicht belohnt.

Chania: Das „Venedig des Ostens“

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An der Nordwestküste Kretas liegt Chania - eine Stadt, die sofort zeigt, warum sie oft als „Venedig des Ostens“ bezeichnet wird. Vor allem der venezianische Hafen mit seinem historischen Leuchtturm sorgt für echtes Italien-meets-Griechenland-Feeling. Gleichzeitig spiegeln sich in Chania auch ägyptische und osmanische Einflüsse wider, die der Stadt ihren besonderen Charakter verleihen. Zwar ist Chania etwas größer als die anderen Orte auf dieser Liste, trotzdem lässt sich die Stadt wunderbar zu Fuß erkunden. Zwischen kleinen Gassen, Restaurants am Wasser und bunten Häuserfassaden fühlt sich jeder Spaziergang ein bisschen wie eine Szene aus einem Sommerfilm an.

Wer Griechenland wirklich erleben möchte, sollte nicht nur die bekannten Hotspots besuchen. Gerade die kleineren Städte und versteckten Orte machen den besonderen Charme des Landes aus.