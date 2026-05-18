Statt Inseln: Die 5 schönsten Orte auf Griechenlands Festland

Im Sommer zieht es unzählige Urlauber auf die bekannten Inseln Griechenlands. Keine Frage: Kreta, Rhodos, Korfu und Co. sind wunderschön und locken mit atemberaubenden Stränden. Doch wussten Sie, dass das griechische Festland mindestens genauso viel zu bieten hat?

Abseits der weltbekannten Insel-Hotspots und überfüllten Fähren warten Regionen auf Sie, die echte Geheimtipps sind. Auf dem Festland erwarten Reisende eindrucksvolle Küstenlandschaften mit versteckten Buchten, türkisblauem Wasser und kilometerlangen Sandstränden, die selbst in der Hochsaison noch überraschend entspannt wirken. Hier kommen die absoluten Highlights für Ihren nächsten Griechenland-Urlaub.

Chalkidiki

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Wenn man an puderweiße Sandstrände denkt, muss man das Festland gar nicht verlassen. Die Halbinsel Chalkidiki im Norden Griechenlands ragt wie eine Hand mit drei Fingern in die tiefblaue Ägäis. Hier erwarten Sie Strände, die mit ihrem kristallklaren, türkisfarbenen Wasser glatt als Karibik-Kulisse durchgehen könnten. Während der westliche Finger Kassandra mit lebhaften Ferienorten und dem romantischen, auf Klippen erbauten Steindorf Afytos lockt, ist der mittlere Finger Sithonia das Paradies für Naturliebhaber. Versteckte Buchten wie der feinsandige Karidi Beach bei Vourvourou, der von bizarren Felsen umrahmt wird, lassen den Alltagsstress im Nu verschwinden.

Thessaloniki

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Wer das authentische, urbane Griechenland sucht, wird Thessaloniki lieben. Die zweitgrößte Stadt des Landes besticht durch eine unfassbar charmante Mischung aus antiker Geschichte und einem vibrierenden, jugendlichen Lifestyle. Schlendern Sie an der schier endlosen Uferpromenade bis zum berühmten Wahrzeichen, dem „Weißen Turm“, und stürzen Sie sich danach in das Szene-Viertel Ladadika. Wo früher Gewürze und Öl gehandelt wurden, reihen sich heute erstklassige Tavernen an coole Bars.

Pilion

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Dort, wo dichte Laub- und Kastanienwälder direkt auf die Ägäis treffen, liegt die Halbinsel Pilion. Entdecken Sie urige Bergdörfer mit traditionellen Herrenhäusern, aus deren Natursteinbrunnen kristallklares Quellwasser sprudelt. Wenn Sie nach einer Wanderung unter alten Platanen Abkühlung suchen, erwarten Sie an der Küste paradiesische Traumstrände. Besonders empfehlenswert ist der Papa Nero Beach mit seinem mehlfeinen Sand und dem schimmernden Wasser.

Attika

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Rund um die Metropole Athen erstreckt sich die Region Attika, die städtischen Kultururlaub und entspanntes Strandleben perfekt miteinander vereint. Fahren Sie die malerische Küstenstraße an der sogenannten „Athener Riviera“ entlang, wo sich schicke Yachthäfen und endlose Sandstrände abwechseln. Das absolute Highlight wartet jedoch am südlichsten Zipfel der Halbinsel: das Kap Sounion. Hier ragen die weißen Marmorsäulen des antiken Poseidon-Tempels majestätisch auf einem kargen Felssporn über das Meer. Tipp: Planen Sie Ihren Ausflug so, dass Sie am Abend dort sind. Die Sonnenuntergänge am Kap Sounion zählen zu den schönsten in ganz Europa.

Peloponnes

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Die Halbinsel Peloponnes ist das ultimative Ziel für einen Roadtrip.Besuchen Sie Olympia, die antike Geburtsstätte der Olympischen Spiele, staunen Sie über das Löwentor in Mykene oder testen Sie die phänomenale Akustik im Theater von Epidauros. Doch auch Natur- und Strandliebhaber kommen voll auf ihre Kosten: Die Ochsenbauchbucht (Voidokilia Beach) bildet einen nahezu perfekten Halbkreis und zählt zu den spektakulärsten Stränden Griechenlands. Als idealer Ausgangspunkt für Touren bietet sich das Hafenstädtchen Nafplio an, mit seiner Palamidi-Festung und den romantischen, venezianischen Gassen gilt es völlig zu Recht als eine der lebenswertesten Städte von Hellas.