Tottenham verpasst wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Tottenham Hotspur und Kevin Danso haben im Abstiegskampf der englischen Fußball-Premier-League den Durchbruch verpasst.

Die abstiegsbedrohten Nordlondoner kamen am Montag im Heimspiel in der 36. Runde gegen Leeds United trotz Führung nur zu einem 1:1. Mit nun 38 Punkten haben die Spurs zwei Spieltage vor Schluss als Tabellen-17. nur zwei Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone ab Rang 18, den derzeit West Ham inne hat. ÖFB-Verteidiger Danso spielte bei Tottenham durch.

Mathys Tel brachte die Gastgeber mit einem sehenswerten Treffer aus der Distanz in Führung (50.). Der Offensivspieler verursachte jedoch mit einem missglückten Fallrückzieher im eigenen Strafraum - sein Fuß landete statt am Ball im Gesicht von Ethan Ampadu - einen Strafstoß, den Dominic Calvert-Lewin verwandelte (74.). Tottenham hat nun noch Duelle mit Chelsea und Everton, während West Ham noch auf Newcastle und Leeds trifft.