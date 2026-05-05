Mateschitz so reich wie nie: Das sind die 8 vermögendsten Österreicher

Die reichsten Österreicher im Geld-Check! Die aktuelle Forbes-Liste zeigt: An der Spitze thront einsam ein junger Überflieger. Während die Weltwirtschaft bebt, halten unsere heimischen Tycoons ihre Milliarden fest im Griff.

Red-Bull-Eigentümer Mark Mateschitz bleibt unangefochten die Nummer eins in Österreich und ist der einzige Österreicher, der es weltweit in die Top 50 der Forbes-Reichsten-Liste geschafft hat. Er hat einen denkwürdigen Aufstieg hingelegt.

12 Milliarden reicher in nur drei Jahren

Mit einem geschätzten Vermögen von 45,6 Milliarden Dollar führt der erst 33-Jährige das globale Red-Bull-Imperium seines Vaters Didi Mateschitz erfolgreich weiter. Als er nach dem Tod von Mateschitz sein Erbe angetreten ist, war Mark laut Forbes 35 Milliarden Dollar schwer. In nur drei Jahren ist er nun 12 Milliarden reicher! Der Grund für das große Vermögen: Die Geschäfte von Red Bull florieren, es werden mehr als 12 Milliarden Dosen im Jahr verkauft.

Red Bull ist der größte private Steuerzahler Österreichs mit insgesamt 587 Millionen Euro im Jahr.

Victoria Swarovski und Mark Mateschitz © Getty Images

Trotz seines immensen Reichtums meidet der junge Milliardär weitgehend das Rampenlicht und lebt zurückgezogen. Sein Einfluss reicht jedoch über den Energy-Drink hinaus bis tief in den internationalen Spitzen- und Extremsport. Mit seiner Partnerin Victoria Swarovski nahm er heuer an der Rallye Dakar teil.

Sieben weitere schwerreiche Österreicher

Der zweitreichste Österreicher hat etwa ein Viertel des Vermögens von Mark Mateschitz.

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2. Johann Graf (Novomatic) - 10,9 Milliarden Dollar

Der Gründer des Glücksspielgiganten Novomatic belegt mit einem Vermögen von 10,9 Milliarden Dollar souverän den zweiten Platz im nationalen Ranking. Johann Graf startete seine Karriere einst als Fleischermeister, bevor er mit dem Import von Flipperautomaten den Grundstein für sein Imperium legte. Heute ist sein Unternehmen einer der größten Player in der weltweiten Casino-Branche und beschäftigt zehntausende Mitarbeiter. Mit 79 Jahren gilt er als einer der diskretesten, aber einflussreichsten Wirtschaftsmagnaten des Landes.

Georg Stumpf und Freundin Sylwie © Privat

3. Georg Stumpf (Immobilien & Industrie) - 9,6 Milliarden Dollar

Der Wiener Investor Georg Stumpf rangiert mit stolzen 9,6 Milliarden Dollar auf dem dritten Stockerlplatz der reichsten Österreicher. Bekannt wurde er vor allem durch den Bau des Wiener Millennium Towers, den er bereits in jungen Jahren mit massivem Gewinn verkaufte. Heute hält der 53-Jährige über seine Stumpf Group Anteile an globalen Industrie-Schwergewichten wie dem Anlagenbauer Exyte. Er gilt in der Szene als extrem verschwiegen, aber als einer der strategisch versiertesten Dealmaker Europas. Zuletzt hat er das Lamarr von René Benko gekauft und baut an der Mariahilfer Straße jetzt stattdessen ein Hotel und Wohnungen.

Reinold Geiger © Screenshot Youtube

4. Reinold Geiger (L'Occitane) - 4 Milliarden Dollar

Mit einem Vermögen von 4 Milliarden Dollar hat sich der Vorarlberger Reinold Geiger seinen Platz unter den Top-Milliardären fest gesichert. Der 78-Jährige ist der Kopf hinter dem französischen Kosmetikkonzern L'Occitane, den er durch geschicktes Marketing zur Weltmarke formte. Vor kurzem sorgte er für Schlagzeilen, als er das Unternehmen gemeinsam mit Investoren von der Börse nahm, um es wieder privat zu führen. Sein Erfolg basiert auf der Vision, natürliche Pflegeprodukte aus der Provence in über 90 Ländern der Welt zu etablieren.

5. Wolfgang Leitner (Andritz AG) - 3,8 Milliarden Dollar

Wolfgang Leitner, der langjährige Chef des steirischen Anlagenbauers Andritz, verfügt laut Forbes über ein Vermögen von etwa 3,8 Milliarden Dollar. Unter seiner Führung entwickelte sich das Grazer Traditionsunternehmen zu einem globalen Marktführer in spezialisierten Industriebereichen wie der Papier- und Zellstofftechnologie. Der 73-Jährige hat sich zwar aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, bleibt aber über seine Beteiligungen eine zentrale Figur der heimischen Industrie. Sein Reichtum ist das Ergebnis jahrzehntelanger Arbeit an der Spitze eines der erfolgreichsten Technik-Exporteure Österreichs.

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6. Toto Wolff (Motorsport) - 2,7 Milliarden Dollar

Als Teamchef und Miteigentümer des Mercedes-AMG Petronas Formel-1-Teams ist Toto Wolff mit 2,7 Milliarden Dollar der "Highspeed-Milliardär" auf der Liste. Der 54-Jährige profitierte massiv vom jüngsten Boom der Formel 1, die ihren Wert durch globales Marketing und Streaming-Dienste vervielfacht hat. Neben dem Rennzirkus ist Wolff als extrem cleverer Investor bekannt, der frühzeitig in Technologiefirmen und Sportmarketing investierte. Er ist einer der wenigen auf der Liste, die auch international als echte Popstars der Wirtschaftswelt gefeiert werden.

7. Ulrich Mommert & Familie (ZKW) - 1,7 Milliarden Dollar

Die Familie rund um den 85-jährigen Ulrich Mommert hält dank des Erfolgs des Beleuchtungsspezialisten ZKW ein Vermögen von rund 1,7 Milliarden Dollar. ZKW beliefert weltweit die renommiertesten Automobilhersteller mit hochmodernen Scheinwerfersystemen und gilt als technologischer Vorreiter. Der Verkauf des Unternehmens an den südkoreanischen LG-Konzern spülte vor einigen Jahren Milliarden in die Kassen der Eigentümerfamilie. Heute konzentriert sich Mommert vor allem auf die Verwaltung dieses Kapitals und diverse Investments im Immobilienbereich.

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8. Michael Tojner (Batterien & Investment) - 1,2 Milliarden Dollar

Der Gründer der Montana Tech Components Gruppe rundet die Top 8 mit einem geschätzten Vermögen von 1,2 Milliarden Dollar ab. Bekanntheit erlangte der 60-jährige Wiener vor allem durch die Sanierung des Batterieherstellers Varta, der durch den Boom von kabellosen Kopfhörern massiv an Wert gewann. Trotz aktueller wirtschaftlicher Herausforderungen in der Industrie bleibt Tojner ein Schwergewicht in der österreichischen Beteiligungsszene. Sein Portfolio ist breit gefächert und reicht von Hightech-Komponenten bis hin zu exklusiven Immobilienprojekten wie dem Hotel InterContinental in Wien.