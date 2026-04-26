Chelsea folgte Manchester City ins Finale des FA-Cups

Dank 1:0-Sieg gegen Leeds
Chelsea ist Manchester City ins Finale des englischen FA-Cups gefolgt.
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Die nach dem Aus von Liam Rosenior unter Interimscoach Calum McFarlane spielenden "Blues" setzten sich am Sonntag im Halbfinale gegen Leeds 1:0 durch. Der argentinische Weltmeister Enzo Fernandez traf vor über 82.000 Zuschauern im Wembley-Stadion in der 23. Minute entscheidend. Die Hausherren spielten das Resultat ohne Glanz über die Zeit.
Chelsea stand zuletzt 2022 im Endspiel des FA-Cups. Das diesjährige Finale steigt am 16. Mai ebenfalls im Wembley.