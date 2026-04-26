Im Jubiläumsspiel: Dortmund fixiert Champions League

Borussia Dortmund hat im 1.000. Heimspiel der Clubgeschichte in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg zum elften Mal in Serie die Champions-League-Qualifikation vorzeitig gesichert.

Nach zuvor zwei Niederlagen am Stück fertigte der BVB die Breisgauer am Sonntag zum Abschluss des 31. Spieltages ohne Mühe mit 4:0 (3:0) ab.

Beim 600. Heimsieg des BVB in der Bundesliga-Geschichte spielte ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer im Mittelfeld durch. Carney Chukwuemeka wurde in der Schlussphase eingewechselt und hatte ebenso wie Sabitzer beim Treffer von Fabio Silva zum 4:0-Endstand (87.) seine Füße im Spiel. Zuvor sorgten Maximilian Beier (8.), Serhou Guirassy und Ramy Bensebaini für eine klare Pausenführung.

In den verbleibenden drei Saisonspielen geht es für das Team von Trainer Niko Kovac nun noch darum, die Vizemeisterschaft zu sichern. Nach 31 Spielen haben die Dortmunder fünf Zähler Vorsprung vor RB Leipzig.