Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. Zweite Liga
Schalke-Coach Miron Muslic.
© Getty

Tabellenführer

Ösi-Coach Muslic mit Schalke vor Bundesliga-Rückkehr

26.04.26, 17:57
Teilen

Schalke 04 hat unter Trainer Miron Muslic die Rückkehr in die deutsche Bundesliga vor Augen.  

Im Spitzenspiel gegen Paderborn siegten die Gelsenkirchner am Sonntag dank zwei Toren von Dejan Ljubicic mit 3:2, der Vorsprung auf den Zweiten wuchs damit auf sechs Punkte an. Drei Runden sind in der zweiten Liga noch zu spielen. Schalke könnte schon am kommenden Wochenende mit einem Sieg gegen Düsseldorf die Aufstiegsparty steigen lassen.

Gegen Paderborn lag die Elf des im vergangenen Sommer zum Cheftrainer bestellten Muslic nach 26 Minuten 0:2 zurück. Ljubicic (35.) und Adil Aouchiche (40.) trafen aber zum 2:2-Pausenstand.

Der im Winter von Dinamo Zagreb zu den Königsblauen gewechselte Wiener traf in der 83. Minute noch ein zweites Mal. Für den Mittelfeldspieler waren es die Tore drei und vier im Frühjahr. Schalke spielte zuletzt 2020/21 in der Bundesliga. Im Vorjahr schrammte der Traditionsclub knapp am Abstieg in die 3. Liga vorbei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen