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Nach Bayern-Abschied

Transfer-Hammer um Leon Goretzka

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Germany's midfielder #08 Leon Goretzka (R) and Germany's forward #26 Deniz Undav are seen leaving the team bus of Germany's national football team upon arrival at the Mewa Arena Stadium prior to a friendly match between Germany and Finland ahead of the 2026 FIFA World Cup football tournament, in Mainz, western Germany on May 31, 2026. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
© APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
Die Zukunft von Leon Goretzka könnte sich noch während der WM-Endrunde klären. Nun gibt es einen neuen Top-Kandidaten, der den DFB-Mittelfeldspieler unter Vertrag nehmen könnte.
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Dass der Vertrag von Leon Goretzka beim FC Bayern München nicht verlängert wird, ist schon länger bekannt. Wohin es den Routinier nach dem Double zieht, ist bisher immer noch unklar.

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Eigentlich war ein Deal mit dem AC Milan schon kurz vor dem Abschluss, allerdings dürfte dieser nun doch geplatzt sein, weil die komplette sportliche Führungsebene beim Serie-A-Klub nach dem blamablen Saison-Ende entlassen wurde.

Nun ist ein Bericht aufgetaucht, der darauf hindeutet, dass sogar in den kommenden Tagen die Entscheidung um Goretzkas Zukunft fallen könnte.

Wechsel in die USA

Wie "The Athletic" berichtet, könnte der 31-jährige DFB-Star nämlich gleich in den USA bleiben. Demnach soll Chicago Fire Interesse am Mittelfeldspieler haben.

Ausgerechnet der Verein, auf dessen Vereinsgelände sich Goretzka mit der Nationalmannschaft derzeit auf die Endrunde vorbereitet. Noch dazu wäre er nicht der erste Deutsche in den Reihen von Fire.

Vor sieben Jahren ließ Bastian Schweinsteiger, ein weiterer legendärer Bayern-Mittelfeldspieler, seine Karriere in der MLS ausklingen. Jetzt könnte Goretzka in Chicago in die Fußstapfen von "Schweini" steigen.

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