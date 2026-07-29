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Fußballer befragt

Schock bei Sturm & Austria: Spieler bewerten Vereine

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Zwei Fußballspieler von Austria Wien beim Training auf dem Rasen bei Sonnenschein.
© GEPA pictures
Die "Vereinigung der Fußballer" (VdF) hat wie jedes Jahr die Spieler der Admiral Bundesliga befragt. Salzburg ist wie gewohnt Klassenbester, der SK Sturm und die Austria enttäuschen aber.
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Der FC Red Bull Salzburg steht in der "Tabelle der anderen Art" der Vereinigung der Fußballer (VdF) wie in den Vorjahren an der Spitze. Mit 96,7 von 100 möglichen Punkten lagen die "Bullen" in der Befragung seiner Profis durch die VdF voran.

Auf dem zweiten Platz folgt Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz (89,0) vor Meister LASK (81,2) und dem SK Rapid (80,3). Schlusslicht der Tabelle ist der TSV Hartberg mit 60,8 Zählern.

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Insgesamt wurden zehn Fragen gestellt, die mit 1 bis 10 Punkten zu bewerten waren. Der Mittelwert wird zu Gesamtnoten gerundet.

Die gestellten Fragen lautenden:

  1. Pünktlichkeit der Auszahlung der Spielergehälter
  2. Klarheit der Einhaltung der Verträge
  3. Organisation der Anreisen zu Auswärtsspielen
  4. Tägliche vorsorgliche medizinische Betreuung
  5. Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit und Social Media
  6. Qualität der bereitgestellten Ausrüstung
  7. Medizinische Betreuung bei Verletzungen
  8. Informationsfluss zwischen sportlicher Leitung und Mannschaft
  9. Kabine, Trainingsbedingungen und Trainingsgelände
  10. Angemessene Ausrüstung
© VdF

So wurden bei Hartberg in erster Linie die Trainingsbedingungen und Social-Media-Aktivitäten bemängelt.

In der 2. Liga erreichte der FC Liefering eine Punktezahl von 97,4 Zählern. Die niedrigsten Noten kassierten die zwangsrelegierte Austria Klagenfurt bei der Pünktlichkeit der Auszahlung der Gehälter sowie Schlusslicht Schwarz-Weiß Bregenz bei der täglichen medizinischen Betreuung.

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