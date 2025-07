65-Jähriger springt auf fahrenden Zug - schwer verletzt

Am Linzer Hauptbahnhof hat in der Nacht auf Samstag ein 65-Jähriger versucht, auf einen wegfahrenden Zug aufzuspringen.

Der Mann dürfte gestürzt sein und landete zwischen Bahnsteig und der Eisenbahn. Der Lokführer bemerkte den Vorfall beim Blick in den Rückspiegel und leitete eine Notbremsung ein. Der 65-Jährige war ansprechbar, erlitt aber schwere Verletzungen. Er wurde in den Med Campus III transportiert, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Der genaue Unfallhergang war Gegenstand weiterer Ermittlungen. Sicher war vorerst, dass der 28-jährige Zugführer gegen 21.30 Uhr dem 29-jährigen Lokführer durch einen Pfiff freie Fahrt signalisiert hatte. Das Schienenfahrzeug wurde daraufhin in Bewegung gesetzt.