Brand Wohnung Kitzbühel
© Stadtfeuerwehr Kitzbühel

Bewohner evakuiert

In Nobelort Kitzbühel: Wohnung brannte zum zweiten Mal

26.12.25, 15:49
Die Feuerwehr musste gleich zwei Mal zu einer Wohnung ausrücken. 

Nach einem Großbrand in einer Dachgeschoß-Wohnung in Kitzbühel in der Nacht auf Donnerstag ist Freitag früh im Brandobjekt erneut Feuer ausgebrochen. Gegen 6.30 Uhr rückte die Feuerwehr zum zweiten Mal aus, informierte die Polizei. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann an der Schulter verletzt, als er auf einem nassen Balken ausrutschte. Die genaue Brandursache stand weiter nicht fest, klar ist aber, dass das Feuer seinen Anfang in der Nähe der Küche nahm.

Brand Wohnung Kitzbühel
© Stadtfeuerwehr Kitzbühel

Brand Wohnung Kitzbühel
© Stadtfeuerwehr Kitzbühel

Nach rund zwei Stunden waren die Flammen gelöscht. Der verletzte Feuerwehrmann wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlung der Brandursache sei wegen des "fortgeschrittenen Brandstadiums" schwierig, hieß es. Diesbezügliche Ermittlungen war am Freitag unmittelbar nach den neuerlichen Ablöscharbeiten aufgenommen worden.

Brand Wohnung Kitzbühel
© Stadtfeuerwehr Kitzbühel

Donnerstag kurz nach 3.00 Uhr hatten wegen eines Feuerausbruchs sieben Personen mitsamt ihren Haustieren aus der Dachgeschoß-Wohnung flüchten müssen. Die Flammen breiteten sich auf den Dachstuhl aus, es entwickelte sich rasch ein Großbrand. Obwohl sich das Brandobjekt in dicht verbautem Gebiet befindet, konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Rund 120 Feuerwehrleute aus Kitzbühel und Umgebung standen im Einsatz.

