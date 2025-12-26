Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Bauernhof wurde zum Raub der Flammen
Millionen-Schaden

Bauernhof wurde zum Raub der Flammen

26.12.25, 15:01
Feuerwehren aus Oberösterreich mussten in Breitenberg im Landkreis Passau aushelfen.

Ein Großbrand hat am Heiligen Abend einen Bauernhof in Breitenberg im Landkreis Passau völlig zerstört.

Auch drei Feuerwehren aus Oberösterreich unterstützten die Löscharbeiten. Die vierköpfige Familie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ausgebrochen war das Feuer während des Abendessens, nachdem plötzlich der Strom ausgefallen war. Stall und Garage standen bereits in Flammen, wenig später griff das Feuer auf das Wohnhaus über. Die Löscharbeiten waren wegen eisiger Temperaturen, starkem Wind und fehlender Wasserversorgung äußerst schwierig.

Löschwasser musste mit Tankfahrzeugen herangeschafft werden. Insgesamt standen 17 Feuerwehren aus Bayern und Oberösterreich im Einsatz. Trotz des Großeinsatzes wurde der Hof vollständig zerstört. Der Schaden liegt im Millionenbereich.

