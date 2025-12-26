Alles zu oe24VIP
Weihnachtszeit: Jeder produziert 75 Kilo Müll
15 % des Jahresmülls

Weihnachtszeit: Jeder produziert 75 Kilo Müll

26.12.25, 14:25
Energie AG in Wels pocht auf richtige Mülltrennung. 

Rund um die Weihnachtszeit fällt in Österreich besonders viel Abfall an. Im Schnitt produziert jede Person jährlich etwa 500 Kilogramm Müll, davon entfallen rund 75 Kilogramm allein auf die Feiertage.

Darauf weist die Energie AG hin und betont die Bedeutung einer korrekten Mülltrennung. Nur wenn Abfälle richtig entsorgt werden, können sie sinnvoll weiterverwertet und zur Energiegewinnung genutzt werden. Etwa 15 Prozent des gesamten Jahresmülls entstehen in der Zeit rund um Weihnachten. In den Anlagen der Energie AG in Wels und Lenzing werden jährlich rund 630.000 Tonnen Abfall thermisch verwertet. Daraus entstehen Strom und Fernwärme für viele Haushalte. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Müll in die jeweils vorgesehenen Tonnen gelangt.

Mülltrennung spielt wichtige Rolle

Besondere Aufmerksamkeit gilt der richtigen Entsorgung nach den Feiertagen. Geschenkpapier mit Glitzer, Beschichtungen oder Kunststoffanteilen gehört in den Restmüll, ebenso Kerzenreste oder beschädigte Christbaumkugeln. Styroporverpackungen sollen im Gelben Sack oder in der Gelben Tonne entsorgt werden, größere Stücke, etwa aus Verpackungen von Elektrogeräten, müssen ins Altstoffsammelzentrum gebracht werden.

Für die Biotonne gilt: Nur unverpackte Lebensmittelreste dürfen dort landen. Kunststoff, Folien oder Verpackungen stören die Verwertung. Wer richtig trennt, trägt dazu bei, Ressourcen zu schonen und Energie aus Abfällen effizient zu gewinnen. Auch über die Feiertage hinaus.

